De acuerdo al Barómetro Global de la Corrupción, de 20 países sondeados, 90 millones de personas han pagado sobornos en distintos rubros (principalmente en el rubro de justicia), pero destaca México, seguido de Perú y República Dominicana en donde la práctica es más común en servicios, educación y salud.

Desde luego que se puede argumentar, de acuerdo a las cifras de la misma institución, que el fenómeno es generalizado y no está sólo arraigado en nuestro país, pero habrá que destacar cuáles son las causas y por qué prevalece, pese a los continuos “esfuerzos” por dejar atrás esas prácticas.

Y el origen puede ser, en el fenómeno político: supuestos candidatos independientes han sido acusados de servir a los intereses del PRI.

Es decir, sólo le hacen un servicio al registrar sus candidaturas, recorrer el país y ofrecer el paraíso a los ciudadanos, pero en la práctica sólo le cuidan las espaldas al Revolucionario Institucional.

Es decir, la clase en el poder le ha encontrado la cuadratura al círculo al financiar, alentar y corromper a la oposición, de la misma manera como lo ha hecho con los partidos políticos, en donde no sólo la militancia ha sido engañada, sino también el electorado.

Y podría preguntarse al principal líder “opositor” en nuestro país, ¿Y qué pasó en el Estado de México, por qué la maestra Delfina abandonó la lucha y regresó a San Lázaro?

Bloqueo de 4 meses a comunidades

Si el bloqueo de los taxistas causó estragos ayer en la ciudad de Oaxaca (donde el bloqueo es la única industria en auge), habrá que comprender a los pobladores de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe que llevan 4 meses de bloqueo por parte de los nativos de Tamazulapan, situación que se agudiza por los derrumbes y deslaves en caminos y carreteras de la región. Demandan la urgente intervención de las autoridades para que puedan realizar sus actividades cotidianas…Lo que ha hecho evidente el sismo es que hay una serie de renglones de protección civil y de instrumentos que coadyuvan a la resistencia y resiliencia en la ciudad, que no están suficientemente bien financiados; lo que queremos plantear, de manera muy detallada, ya no nada más en rubros generales sino por instituciones como es el caso del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, que aumente el presupuesto. Una petición semejante nos hizo la UNAM que tiene una serie de servicios como el Sismológico Nacional, por ejemplo que depende de ellos, que sirven a la ciudad y que no está suficientemente bien financiado. Entonces, eso es lo primero; lo segundo es que los diputados de la Comisión de la Ciudad de México, quieren tener y deben tener -no es un asunto nada más de que quieran-, una participación mucho muy directa en el proceso y en los esfuerzos de reconstrucción y para ello necesitamos información. Por eso es que hemos programado tanto mesas de trabajo como comparecencias con la Secretaría de Gobierno, con el director del Servicio de Agua, con el secretario de Seduvi, con el secretario de Protección Civil, de Obras y en eso estamos, dijo la diputada Cecilia Soto González, presidenta de la Comisión de la CDMX en San Lázaro, luego de reunirse con integrantes de la misma…

