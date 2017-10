Festival Internacional de Danza traerá paz y alegría a México

Las compañías Viva Flamenco, El Balcón de los Artistas y Mohamed Ghareeb se presentarán con sus respectivos espectáculos en el Teatro del Parque Interlomas

Los miércoles 11, 18 y 25 de octubre

Arturo Arellano

Agencia Luis Partida organiza un evento sin precedentes en nuestro país, ya que ha convocado a tres grandes compañías dancísticas para presentarse en sus respectivas fechas en el Teatro del Parque Interlomas

Será este miércoles 11 de octubre cuando se presente el show Viva Flamenco con bailarines mexicanos expertos en el género y dirigidos por la maestra Leticia Cosío. Posteriormente, el 18 del mismo mes arribarán los miembros de El Balcón de Los Artistas, colombianos que mostraran lo mejor de su repertorio en el arte de bailar salsa. Finalmente, para cerrar este festival de tres fechas se presenta el maestro Mohamed Ghareeb, un intérprete y bailarín de música tradicional egipcia, éste se hará acompañar el 25 de octubre con un cuerpo de bailarinas mexicanas.

Para ofrecer más detalles en torno a esta iniciativa Luis Partida Flores, representante de la Agencia Luis Partida; la maestra Leticia Cosío y las bailarinas Rebeca Reséndiz, Azul Alonso y Alejandra Santos hablaron en conferencia de prensa.

Luis Partida dijo “será un evento para traer paz y alegría a la gente que vaya a vernos, porque la danza así es, llena de historia y alegría. Vamos a un teatro de primer nivel, que tiene todas las necesidades y requerimientos para un evento de estas características, por iluminación, audio, espacio, Es perfecto para el público y nuestros artistas”.

Flores, también señaló que “hemos traído compañías de baile de talla internacional, todas con una gran trayectoria. Viva Flamenco son mexicanos dirigidos por la maestra Leticia Cosío y que son extraordinarios en esta disciplina”, a esto la maestra comentó “los artistas sienten, vibran, perciben, sienten y esto lo llevan al escenario, porque el flamenco es un lamento, es un baile que surgió de pueblos rechazados. Ya estrenamos este espectáculo en Teatro de la Ciudad y nos fue maravilloso, ahora creemos que el espectáculo va perfecto con nuestra actual situación, por las temáticas, por sentimientos tan fuertes de perdida y de perdón, como un verso que dice ‘A la iglesia mayor yo fui a pedirle al nazareno que me salvara a mi padre, me contesto que no, que me dejaba a mi madre’, como ese tipo de versos, estoy segura de que van a emocionar y cautivar, acompañados del baile, las percusiones, la música”.

En tanto, de Colombia llegará El Balcón de los Artistas, especializados en salsa colombiana, de lo que Flores dijo “a diferencia de la salsa cubana, esta es más movida y su baile de mayor destreza y técnica, es casi acrobático. De hecho ellos son tan extraordinarios que ahora forman parte del cuerpo de baile de Marc Anthony, él los vio y le encantaron, no dudo en decir ‘me los llevo’.

Ahora el público de este teatro tendrá la oportunidad de verlos haciendo lo que mejor saben y contagiarse de su alegría, de su ritmo y de su pasión”.

Finalmente habló en relación a la presentación del maestro Mohamed Ghareeb, quien interpreta música egipcia y que se hará acompañar de tres bailarinas mexicanas, previamente casteadas “yo buscaba que interpretaran, que sintieran esta música, yo no quería repetidoras de pasos, así que las sacamos de su zona de confort y las pusimos a hacer cosas extraordinarias. Son tres bailarinas, una de ellas baila con espada egipcia, otra con alas y la última con abanicos de seda, suena bastante sutil y hasta podría pensarse que es algo fácil, pero no lo es, es espectacular, puesto que se requiere de una gran técnica, equilibrio y como dije al principio, mucha pasión interpretativa ya que esta música está cargada de gran espiritualidad y el maestro tiene piezas que llenan de paz el alma, son para eso, para ponerte en equilibrio. Sin duda la gente va a salir muy relajada”.

Organizadores y bailarinas invitaron al público a no perderse estas tres fechas de Danza Internacional, el 11 de octubre con Viva Flamenco, el 18 con El Balcón de los Artistas y finalmente el 25 con el maestro Mohamed Ghareeb.

