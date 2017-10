“Las tinieblas” son reales en la actualidad: Daniel Castro Zimbrón

El director de la película de suspenso, fantasía y horror, juega con las emociones humanas para dejar mensaje esperanzador

Arturo Arellano

Este viernes 13 de octubre, fecha pragmática y de supersticiones, se estrenará la cinta “Las tinieblas”, producción franco-mexicana, en la que su director Daniel Castro Zimbrón, fusiona y experimenta con diferentes géneros del cine, la mayoría de ellos sin tanta explotación en nuestro país, tales como el terror, suspenso y fantasía de los que se valió para crear una historia bastante interesante, para la cabeza, que sin duda mantiene al espectador siempre pendiente de lo que está por suceder.

El director del filme, el mexicano Daniel Castro Zimbrón, platicó en entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN. Señaló que “desde el momento en que pensé esta historia me concentré en que es un género que no se ha explorado en México desde hace mucho tiempo, ya que en el pasado se hacía mucho cine de fantasía, terror y demás, pero ahora no, ahora estamos demasiado clavados con la comedia o con la realidad tal cual es. Yo quería hacer algo distinto porque es el tipo de películas que me gusta ver, antes de realizador soy espectador y comparto mucho de esta sensación con el público de que nos falta este tipo de cine hecho en México”.

Refiere por lo anterior que “me aventuré a hacer una película que esté empapada de este tipo de géneros como la fantasía, thriller, ciencia ficción, es una mezcla, no es un solo género y por eso el reto es que se vea muy bien, que esté muy bien hecha. Soy un cineasta que aprecia el cine por oficio, tengo influencias de grandes maestros como Stanley Kubrick o Tarkovsky, pues utilizan el lenguaje cinematográfico para decir cosas más profundas pero que hay una gran maestría en la manera de hacerlo. En tanto al no tener los presupuestos que tienen en Estados Unidos, me di a la tarea de hacer algo increíble, pero sin cojear, sencillo, una cabaña, una familia y me enfoco en los personajes y la historia”.

Indica que “no tengo claro por qué se dejó de hacer estos géneros en México, es que Hollywood conoce las fórmulas y tiene los presupuestos, o había manera de competir con ellos, pero ahora ya se hace mucho cine en México y nosotros teneos la oportunidad de volver a explorar estos géneros y hacerlos bien. La idea era hacer un proyecto que jugara bien con estos elementos. Es un drama familiar que sucede en un ambiente particular, pero estoy hablando de los temas que hablamos todos los mexicanos, nuestra realidad, el narcotráfico, los terroristas y en la cinta hablamos de un padre que está tratando de proteger a sus hijos de todo eso, de este mundo tan brutal que hay afuera y cuando haces eso no te das cuenta que incluso puede crear un mundo más aterrador adentro de tu misma casa donde pretendes estar protegiendo a los tuyos”.

Asegura que si bien es una película de suspenso y drama, también va cargada de un mensaje de esperanza. “Muchas veces las tinieblas están porque nosotros mismos las creamos, las hacemos reales, sin embargo también tenemos el poder de erradicarlas, de no vivir en esa oscuridad. Mi intención es que la gente sepa que hay algo esperanzador en medio de todo lo que estamos viviendo, sismos, corrupción, problemas, a mí se me hizo curioso que la película se estrenara justo cuando están pasando todas estas cosas, es por algo, es un guión que empecé a escribir hace 7 años, no digo que la realidad era distinta, pero ahora se están viviendo cosas relacionadas a las tinieblas, algo muy parecido a lo que se dice en la película, lo que pasó con Trump, ahora los sismos, mi película es anterior a todo ello y sin embargo se habla de ello”.

Luego en conferencia de prensa con el mismo Daniel Castro Zimbrón, director; acompañado de Pablo Zimbrón, productor; Alejandro Villeli, actor; Aliocha Sotnikoff, actor; Brontis Jodorowsky, actor; Camila Robertson, actriz; Fernando Álvarez, actor, y Meraqui Pradis, actriz se invitó a la gente a apoyar este tipo de cine hecho en el país, ya que según los actores si la gente gusta de este género se debe acudir a las salas para que las cintas permanezcan más tiempo en cartelera.