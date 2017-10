20 mil almas extasiadas con Red Hot Chili Peppers

El “Domo de Cobre” lució como pocas veces, ocupado hasta el último rincón, por fans que esperaron tres años para ver a la agrupación

La agrupación estadunidense Red Hot Chili Peppers hizo vibrar a 22 mil personas en el Palacio de los Deportes, en un concierto con el cual rindieron además un homenaje a los rescatistas y voluntarios que ayudaron a levantar a México, tras los sismos ocurridos en el país en septiembre pasado.

Por casi dos horas, Anthony Kiedis, Michael “Flea” Balzary, Chad Smith y Josh Klighoffer, llevaron al público mexicano a la euforia y al orgullo, cuando proyectaron la bandera de México en las pantallas y algunas imágenes de las personas que ayudaron a rescatar vidas entre los escombros que dejó el sismo del 19 de septiembre y que afectó a la Ciudad de México.

El “Domo de Cobre” lució como pocas veces, ocupado hasta el último rincón por fans, que esperaron tres años para ver a la agrupación en un escenario mexicano y ésta no decepcionó a su público. Cuando las luces se apagaron, las más de 20 mil almas ya ansiaban escuchar el primer tema de la noche, “Around the world”, que fue coreada de principio a fin y que fue acompañada por una enorme muralla de luces que descendía por encima de las cabezas de un público por demás motivado.

“Hola, México”, expresó Kiedis, vocalista de la banda, como primer saludo y que desató otra ola de gritos; poco después pudieron escucharse “Snow” y “Scar tissue”, uno de los temas más ovacionados de la noche. Tras interpretar “Dark necessities”, “Flea” tomó el micrófono y expresó en español: “Muchas gracias México y mucho corazón por ustedes, estamos muy contentos de estar aquí, estuvimos rezando por ustedes, gracias por recibirnos”. Los gritos de euforia sonaron fuerte, avasalladores, todos rendidos a cada riff y a cada acorde del grupo, el cual se encuentra en la promoción de su álbum “The getaway” y que da nombre a su gira mundial.

En la velada, tampoco pudieron faltar “The adventures of rain dance Maggie”, “Factory of faith”, “Blood sugar sex magik”, “Go robot” y antes de entonar “Californication”, uno de sus mayores éxitos incluido en el disco homónimo lanzado en 1999, Flea y Klighoffer dieron una cátedra musical con su bajo y guitarra, respectivamente. La banda, con casi tres décadas de trayectoria, se mantiene fiel a los looks que los han caracterizado, por eso no fue sorpresa ver a Kiedis vistiendo short, gorra, tenis y una playera de la cual se despojó a mitad del concierto.

La energía tampoco ha cambiado por el paso del tiempo, pues demostraron que ésta es la que sobra al momento de tomar el escenario, el cual albergó además una producción donde las luces en tonos azules y rojos no pudieron faltar.

En muy pocas ocasiones, los presentes sacaron su celular para grabar alguna canción, fueron pocas las luces de estos aparatos que permanecían encendidas, en comparación con las manos en alto que seguían el ritmo de los temas. “Tell me baby”, “Higher ground”, “Under the bridge”, “By the way” marcaban el final del concierto y cuando el grupo dejó el escenario se vivió uno de los momentos más emotivos para los mexicanos. En las pantallas de la producción comenzaron a proyectarse fotografías de los rescatistas, brigadistas, voluntarios y personas salvadas del sismo que sacudió a México de muchas maneras, tampoco podía quedar fuera “Frida”, la perrita rescatista que ayudó a salvar muchas vidas.

Al final de éstas, la bandera nacional lució en las pantallas por varios segundos y para entonces, el público en coro comenzó a gritar “¡México, México, México!”, mostrando un orgullo contagioso. “Muchas gracias, mucha paz y amor para México, muchas gracias, los amamos muy sinceramente. Buenas noches”, expresó Flea en su regreso al escenario junto a la banda, la cual interpretó “Godbye angels” y “Give it away”, los últimos temas de la noche.