Ana Francis se presentará en la FIL Zócalo este domingo 15 a las 18:00 horas en el Foro Roberto Bolaños, para presentar su libro, bajo el sello de Editorial Planeta

Ana Francis Mor es actriz, cabaretera, escritora, directora teatral y activista mexicana. En su novela “Lo que soñé mientras dormías”, cuenta la vida de dos mujeres, María que es una mujer como ninguna, volátil y amante de los lugares cercanos al fin del mundo y Antonia es una mujer enamorada del amor, coleccionista de orgasmos, hija del calentamiento global. Una es la mitad de la otra, los dos lados de una misma moneda.

En entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN, la autora nos dio más detalles.

-Cuéntanos un poco de cómo surge esta novela.

“Llevo ya escribiendo varios años columnas, y 20 años escribiendo shows con mis socias las Reinas Chulas, y de pronto un día me decidí a la aventura de escribir una novela, de hacer una narrativa más larga, de intentar contar una historia de otra manera, supongo que lo que me inspiró realmente fue la necesidad de contar historias, que los personajes femeninos tuvieran otras posibilidades que las tradicionales, de pronto me cansé de leer en la dramaturgia, personajes femeninos muy ceñidos al asunto de lo romántico, a la maternidad, muy tradicionales, me interesó contar todo lo que pasa en la cabeza de un personaje femenino que no tiene que ver con eso, surge esta historia, que es una historia de amor fraterno, de dos mujeres que son amigas desde chiquillas, Antonia y María, que por una circunstancia, Antonia tiene un accidente y cae en un estado de coma bastante profundo, y a partir de esta circunstancia comienza esta travesía a dos voces, en la cual nos cuentan su vida, y como han habitado la vida dentro de una historia familiar, dentro de esta contemporaneidad, son dos voces que miran el mundo de manera distinta, y que sin embargo son entrañablemente amigas”.

-¿Cómo creaste estos personajes de Antonia y María?

“Yo crecí rodeada de mujeres fuertes, mi madre, mis hermanas, fueron quienes me criaron, y de ahí pasé a las Reinas Chulas, siempre he estado educándome con mujeres, siempre me ha llamado mucho la atención el dicho que dice -mujeres juntas ni difuntas-, esta serie de mitos de las relaciones entre mujeres, porque mi experiencia es justo lo contrario, los grupos de mujeres son los que han hecho mi personalidad, me han educado, que me han hecho crecer, para mí era muy importante hablar de esto, a partir de esto empiezo a crear los dos personajes, que están compuestos de un pedacito de mis hermanas, de mis amigas, de cientos de mujeres que he conocido de todo el continente, gracias al activismo, gracias al teatro, gracias al cabaret, que son mujeres que me han enseñado cosas de alguna y otra manera”.

-La música, presente en tu novela, háblanos un poco de esto.

“Yo soy muy musical, para mí la música siempre ha estado presente, y justo al crecer yo fui la menor de mi familia, con muchos años de diferencia con mis hermanas, entonces siempre crecí entre adultas, con un gusto musical ya formado, muy distintos, entonces yo tengo gustos musicales de hace 60 años, de mucho antes de la música que me tocó a mí, esos gustos musicales que tengo me recuerdan momentos bien específicos, y sobre toco que marcaron mi vida, la música siempre ha estado presente, yo traigo un soundtrack permanente, en mi cabeza siempre está sonando música, me parece que la música te lleva a emociones específicas, que termina de marcar ciertos recuerdos, que termina de darle la forma completa a los recuerdos”.

