Mil millones en publicidad para Margarita Zavala

Índice político

Francisco Rodríguez

En momentos de luto y dolor, cuando se necesitaban todos los recursos de los contribuyentes —mal administrados y hasta robados— para enfrentar los daños físicos y estructurales de los terremotos de septiembre, para sepultar o incinerar a las víctimas, para cubrir las necesidades elementales de las vituallas, alimentos y aparatos del proceso de emergencias y rescate.

En los días en que todos o casi todos nos abocábamos a realizar cualquier tarea para acudir en auxilio de víctimas, damnificados y dañados colaterales, que fueron decenas de miles, una obscena cantidad de dinero, proveniente del erario federal y de las actividades conexas, se destinó para un capricho personal, absurdo e ilusorio.

La dama del rebozo mordido y arrastrado, la inefable Margarita Zavala Gómez del Campo del titiritero Calderón Hinojosa, tuvo la atinada desgracia de ser despedida con horrores del PAN, cosa que a nadie le importaba, menos a los blanquiazules, que siempre la han visto como a una arribista improvisada en pos de una candidatura que le queda más grande que un saco de tonelada con papas. Su promotor, obligado con Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, consorte de esa persona, por aquello de los acuerdos en lo oscurito para que reconociera de la elección presidencial del 2012 —obtenida con tan solo un 18% de votos priístas del padrón electoral— ejecutó el dispendio que tiene irritada a la sociedad mexicana.

Datos conservadores, calculados por expertos en pagos de publicidad oficial en cabezas de primera plana en los periódicos, noticieros televisivos influyentes, gacetillas de paniaguados de la pluma, loros radioeléctricos que siempre se venden al mejor postor, notas infiltradas y toda esa jungla de la comunicación dizque social…

… calculan que la infame cruzada comunicativa, más las encuestas de rigor que la acompañaron, producida por empresas interesadas en desviar la atención de lo urgente e importante, durante tres días de bombardeo infernal sobre la población indefensa, costó la friolera de mil millones de pesos, que debieron aplicarse a otro fin humanitario.

Pero no. El gobierno se empeñó, como todo buen mantenido, a que los fondos y financiamientos del costo de emergencias y rescate, así como la mano de obra necesaria se consiguiera de las donaciones de particulares y de los utensilios comprados por la sociedad civil, que nunca quisieron devolverles las autoridades.

El gobierno se empeñó en que los miles de millones de dólares, provenientes de la caridad civil y de organizaciones y gobiernos extranjeros no sólo sustituyeran los recursos que ellos no invirtieron jamás por andar gastándolos en la campaña mediática de la dama del rebozo, sino que además cayera en los bolsillos… … de una organización fantasmal multiplicada por mensajes televisivos, llamada Fuerza México, administrada por empresarios de la falsa filantropía y de la corrupción constructora y asesorada por los bandidos gubernamentales de Ruiz Esparza y Luis Miranda, suficientemente probados en eso del chantaje y el robo artero de recursos públicos.

Los amos y señores se dieron vuelo fondeando al ruin Genaro García Luna, jefe financiero de la campaña de Margarita La Breve, para que capitalizara sus inversiones en busca de la resucitación de la dama, esperando mejores dividendos otra vez desde Los Pinos.

Una rapiña a la alta escuela y a la baja estofa, que nunca tendrá otro resultado que la vergüenza y el desprecio a los mandarines, encaprichados por apostar a un cartucho quemado, por hacer aparecer a la patana como una heroína civil de la democracia y la insensibilidad panista.

Una patada a la bajos de la sociedad mexicana que ha visto cómo en esta nueva aventura del calderonato, sus objetivos coinciden nuevamente con el foxiato para imponer a la fuerza y sentar en la silla de Los Pinos a cualquiera, llámese Videgaray, Nuño o Meade, que al fin y al cabo es lo mismo.

Meade, empleado de Ernesto Cordero en la SHCP de Calderón Hinojosa, ha sido paseado por todos los stands del gobierno pan-priísta, desde la Financiera Rural, que llevó a la quiebra y al descrédito internacional por su corrupción desenfrenada, hasta a la SHCP y a la SRE, donde hizo los mismos numeritos.Meade, compañero de andanzas de Ernesto Cordero, recomendado por éste a Videgaray para que lo insertara en el gabinete de Peña Nieto, es el mismo que ha solventado las lanzadas al ruedo de los cinco senadores panistas que le hacen el caldo gordo a Emilio Gamboa Patrón en la Cámara alta.

Los mismos senadores, Javier Lozano, Roberto Gil Zuarth, Salvador Vega y Jorge Luis Lavalle, así como Miguel Barbosa, tránsfuga del PRD, la quinta columna blanquiazul que, con los 73 votos del PRI y del inefable Verde, sentaron a Cordero en la Mesa Directiva del Senado…

… y están más que puestos para aprobar el pase automático de Raúl Cervantes Andrade, para ser fiscal general de la Nación por nueve años más, al tiempo que se aprestan para aprobar fast track al que se decida como aiscal Anticorrupción. ¡Hágame usted el refabrón cavor!

Los mismos senadores, a quienes sus 38 compañeros de la bancada blanquiazul les gritaron en tribuna que tuvieran vergüenza y abandonaran la‎ casaca panista para apoyar al extremo todas sus posiciones de paleros y tapetes del PRI en el Senado. Que dejaran de obedecer las instrucciones del primo de Cervantes Andrade, Humberto Castillejos Cervantes, el pseudoabogado.

Cinco votos de los mismos senadores que dicen haber desfondado al panismo, al único partido político mexicano con estructura y militancia comprobada, ortodoxos en sus doctrinas, apegados a conservar su dignidad y honrar las siglas heredadas de Gómez Morín y de los huizacheros de antaño.

Cinco miserables votos que, a cambio de mil millones de pesos, fueron ensalzados por toda la prensa impresa y radioeléctrica ‎durante tres días, cantando sus glorias de traición. Cinco votos y cerebritos que se abocaron a firmar manifiestos y denuestos en nombre de militantes que jamás han conocido, toda vez que ellos fueron convertidos al panismo con la llegada de Calderón a Los Pinos.

Dicen los auténticos panuchos, parafraseando a Woody Allen, que si existe Dios, más le vale tener una buena excusa. Que no hay animal más peligroso que el que está herido. Que no hay un solo argumento para salvar o exonerar a Margarita, la cachavotos.

Los votos, que serán no sólo dependientes, sino que en caso de existir, habrán costado hasta ahora mil millones de pesos, sólo para cargar su maleta y declinar a la mera hora en favor de Videgaray, Nuño o Meade, pues para eso se inventaron 35 candidatos dizque independientes, algunos de los cuales tienen abultados expedientes judiciales e incluso carcelarios. Ya conocen las de rayas, pues.

Índice Flamígero: La corrupción que envuelve a Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, es muy similar a la que en Veracruz desarrolló el hoy reo Javier Duarte de Ochoa. Rodeado de una casta de funcionarios y empresarios favorecidos, el esposo de la cantante Anahí palomea él mismo a qué proveedor se le paga y a cuál no. El pretexto, desde que inició su desastrosa gestión, es que no hay dinero, pero… La violencia, en tanto, se ha disparado. Tuxtla Gutiérrez, la capital estatal, se ha convertido en guarida del crimen organizado. No hay semana en la cual no se contabilicen uno, dos, tres asesinatos. Los servicios públicos, paralizados. Y sobre Manuelito, como le llaman sus cercanos, ya pesa una petición de juicio político, dado el desmadre que ha generado. ¿Irá a la cárcel? ¿Es ese su destino próximo? Todo indica que sí, que así puede ser. + + + A Rosario Robles le encargaron levantara el censo de damnificados por el sismo del 7 de septiembre más reciente en Oaxaca y Chiapas. Y como sucede siempre, tratándose de ella, el recuento está lleno de errores y fallas. Hay poblaciones enteras que no recibirán la ayuda presupuestal comprometida, porque no’más no aparecen en el padrón. + + + Bochornoso el espectáculo que el domingo anterior brindaron el senador Félix González Canto y el ex alcalde de Cancún, Julián Ricalde. Ambos asistían a un desayuno ofrecido por el gobernador Carlos Joaquín y se liaron a golpes. ¡Qué nivel!

