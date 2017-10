Sólo los grandes como Carlos Ancira y Mario Iván Martínez hacen “Diario de un loco”

“Esta puesta en escena no es una obra de teatro, es un cuento, así que quien lo toma debe encontrar sus fórmulas escénicas. Lo que había que hacer era ir a ver a los esquizoides”, señala el primer actor

Asael Grande

Dirigida por Luly Rede, y con la actuación del primer actor Mario Iván Martínez, estrena temporada en el Teatro Milán la obra “Diario de un loco”, original de Nikolai Gogol. En esta puesta en escena, un funcionario de la burocracia ucraniana del siglo XIX nos va mostrando, a través de las anotaciones en su diario íntimo, cómo en medio de la rutina de su trabajo y las pequeñas humillaciones cotidianas surgen en su mente extrañas ideas que progresivamente adoptan tintes de locura.

Un asomo a los abismos más oscuros del alma, la exaltación y descarrilamiento de las pasiones, llevadas incluso hasta la locura, es uno de los temas del romanticismo del siglo XIX.

Askenti Ivanovich (Mario Iván Martínez), nuestro personaje, es un mediano burócrata que ve en su condición social y económica la causa de todas sus frustraciones. Al enamorarse de una joven aristócrata cuyo amor nunca conseguirá, su mente se fuga hacia un limbo retorcido que no le traerá liberación ni le dará consuelo: +– (–+) se trata de un proyecto muy entrañable que cocinamos mi prima hermana, Luly Red, y yo, ella estudió dirección escénica en Moscú, y siempre ha estado muy cercana a los grandes autores rusos, y acariciábamos la idea de hacer un proyecto juntos, y esto surgió de manera muy espontánea, fue un proyecto que se hizo durante un año, ‘Diario de un loco’ lo hizo célebre el maestro Carlos Ancira durante 25 años en cartelera, bajo la dirección de Jodorowsky; ‘Diario de un loco’ no es una obra de teatro, es un cuento, y entonces, por ende, todo el que lo toma, debe de encontrar sus fórmulas escénicas, entonces nosotros intentamos las nuestras, había que hacer una tarea bastante exigente, que mueve mucho las fibras, había que ir a ver a los esquizoides, el Dr. Horacio Reza Garduño, me puso en contacto con pacientes esquizoides para observar sus manierismos, y que ellos fueran incorporados al personaje, aquí lo importante es narrar hacia el público, no hacerle el ‘loquito’, es una obra en donde el personaje va de humor a lo trágico, la locura es algo muy atractivo para montar en escena, pero al mismo tiempo un gran reto para tratar de hacerlo con la mayor seriedad y fidelidad, y valga la contradicción, la mayor cordura”, explicó el primer actor, Mario Iván Martínez, en entrevista con DIARIOIMAGEN.

“Diario de un loco” es un cuento del escritor Nikolai Gógol que relata la historia de un burócrata que escribe en su diario lo que le sucede. Poco a poco va relatando su descenso a la locura. Primero se ven pequeñas cosas como fechas que no concuerdan, luego perros hablando y mandando correspondencia, y sus comentarios a través de la historia son cada vez más raros hasta que pierde la cordura completamente.

La temporada de ‘Diario de un loco’ se presentará en el Teatro Milán hasta el 19 de diciembre, con horario los días martes a las 20:45 horas.

Dramaturgia: Nikolai Gogol; dirección y traducción: Luly Rede; escenografía: Edyta Rzewuzka; iluminación: Matías Gorlero; vestuario: Mario Iván Martínez; música original: Omar González; productor: Mario Iván Martínez.