Por esto no eligen a fiscales federales

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Hay que sentir el pensamiento y pensar el sentimiento

Miguel de Unamuno, 1864-1936, filósofo y escritor español

Los mexicanos exigimos el fin de la corrupción en el país, que no sólo lacera la moral pública, sino que la convierte en el principal obstáculo del desarrollo de la mayoría de quienes vivimos en esta bella nación.

Sin embargo, la clase política, uno de los sectores de mayor corrupción, se niega a impulsar y aprobar las iniciativas que están encaminadas a meter en la cárcel a administradores de nuestro patrimonio, que se enriquecen a nuestras costillas.

Obstaculizan la elección de fiscales general de la República y el Anticorrupción. Todo enfocado a lograr impunidad el mayor tiempo posible.

Muchos de los políticos se encargan de mantener leyes y estructuras judiciales al margen de las necesidades de la comunidad. Se mueven cientos de millones de pesos, que se pierden en el limbo de investigaciones superficiales, auditorías dirigidas a enemigos políticos y, sobre todo, por la impunidad que se genera entre los grupos de poder político, alentados desde los mismos partidos.

Tanto el PAN, PRD, Morena así como los partidos de oposición que se creen poseedores de la Presidencia de la República en el 2018 y, por ello, quieren tener fiscales a modo.

La actual administración, de Enrique Peña Nieto, ya puso su propuesta de ley para evitar que tenga “pase automático” el actual procurador general de la República, Raúl Cervantes, a la Fiscalía General, lo que le aseguraría cuando menos 8 años en esa posición, con lo que beneficiaría a quienes lo llevaron a ese puesto clave.

Lo que los mexicanos exigimos es acabar con la impunidad y que los fiscales sean electos popularmente, entre los mejores abogados y quienes no formen parte de los partidos políticos.

No se trata de repartir los pasteles de poder y ahora de impunidad. Se trata de hacer justicia, sin intensión política, sino estrictamente legal. La autonomía no es suficiente. Es importante que sea el pueblo quien elija a esos funcionarios en base a sus antecedentes como abogados, su pulcritud administrativa (en caso de haber trabajado en la administración pública) y, especialmente, no haber sido juzgado y sentenciado por algún delito patrimonial. ¿Será mucho pedir?

PODEROSOS CABALLEROS: La minera Peña Colorada, propiedad de empresarios italianos, argentinos e indios, descubrió un yacimiento que contiene al menos 97 millones de toneladas de mineral de hierro en 400 hectáreas de la zona conocida como Cerro Grande, municipio de Minatitlán, Colima, gobernado por Horacio Mancilla González. La veta está valuada en 20 mil millones de dólares. El gobernador, Ignacio Peralta, ni enterado estaba.

*** Además del crecimiento de la participación europea en la industria aeroespacial de México, en particular por medio de The French Connection, especialistas pronostican un incremento considerable de empresas Mexicanas en el sector, que podría alcanzar las 50 firmas en el año 2020.

Según estimaciones de Sergio L. Ornelas, organizador de la sexta edición de Mexico’s Aerospace Summit 2016, cumbre de negocios especializados en la industria de manufactura aeroespacial que se llevó a cabo en Querétaro de las aproximadamente 30 pequeñas y medianas empresas nacionales en la industria aeroespacial luchan por tomar el mercado, están Especialistas en Turbopartes, una empresa que fabrica soportes de apoyo que forman parte del desembarco de los diversos modelos de Boeing; Volare, dedicada a la ingeniería que diseña y fabrica mobiliario para aviones de pasajeros; y Soisa, un productor de fundas para asientos de aerolíneas que pretende realizar el 20% de todas las nuevas fundas de los asientos de aviones del mundo. Hay, por supuesto, los grandes conglomerados mexicanos activos en la industria, tales como Frisa, que suministra productos para motores a GE y Rolls-Royce.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Por treceava ocasión Industrias Peñoles, de Alberto Bailleres, es reconocida con el premio Ética y Valores en la Industria, en la categoría de “Grandes Empresas Mexicanas” que otorga la Confederación de Cámaras Industriales. Para ese grupo empresarial, una cultura ética requiere mecanismos continuos de capacitación y difusión. Un ejemplo de ello fue, la inclusión de un tercero independiente, para garantizar el anonimato y confidencialidad de los casos de conductas no éticas, programa lanzado bajo el nombre “Peñoles Juega Limpio”.

