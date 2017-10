Lamenta Peña Nieto que culpen de todo a la corrupción

Participación en el Foro Impulsando a México

Durante su participación en el Foro Impulsando a México, el presidente Enrique Peña Nieto cuestionó que sucesos como un socavón o un choque en la esquina se adjudiquen a actos de corrupción.

“Si hay un choque aquí en la esquina, fue la corrupción, algo pasó en el semáforo, ¿quién compró el semáforo que no funcionó? Hemos tenido los ejemplos de socavones, pues a ver, pasan en todas partes del mundo, uno señalado, pero ha habido varios más, y ahora vimos estos sismos, pero detrás de cada evento quieren encontrar un responsable, un culpable y siempre es decir la corrupción”, dijo el mandatario.

Afirmó que la corrupción no ha crecido en México, sino que ahora con las nuevas tecnologías es más fácil exhibir estos actos.

Señaló que su gobierno la ha combatido como ningún otro y que ejemplo de esto es que hoy se conocen un gran número de casos de quienes enfrentan procesos por actos corruptos.

También pidió a toda la sociedad ser autocrítica y cuestionarse si en su día a día forman parte de algunas prácticas corruptas.

“Reitero, se vale ser críticos, y más para los que tenemos responsabilidad de Gobierno. Se aprecia y se valora la crítica, pero también creo que vale en la sociedad tener un mínimo valor de autocrítica y saber en dónde está fallando, porque no todo dependerá sólo del Gobierno, dependerá de un esfuerzo colectivo”, argumentó.

“Definición de Fiscal debe estar al margen de efervescencia política”

La definición del fiscal general de la República “no puede estar secuestrada por la efervescencia política”, por lo que es posible que se defina hasta después de las elecciones de julio de 2018, afirmó Peña Nieto.

El mandatario apuntó que la renuncia de Raúl Cervantes Andrade como titular de la Procuraduría General de la República (PGR), fue una decisión para no contribuir a la presión política.

Subrayó que el posible pase automático del procurador a fiscal general es una mera especulación que no se ha puesto a debate, pero que la decisión del funcionario se dio para no ser factor que contribuyera a una polémica política que no está en la discusión.

El presidente refirió que Cervantes Andrade no quiso prestarse “a ese juego, a que haya especulaciones, y que con esa polémica desgaste a la institución”, expuso en el foro organizado por el Grupo Interacciones.