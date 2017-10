“Un orgullo ser un maya cantando en Chichén-Itzá”: Armando Manzanero

Con cientos de éxitos a lo largo de su carrera, el cantautor asegura que no ha perdido la emoción y prepara concierto en vivo el próximo 3 de febrero

Lo acompañarán Lila Downs, Natalia Lafourcade, Alex Lora, Tania Libertad, Juan Pablo Manzanero y la Orquesta Yukalpetén. Se grabará un Dvd y un disco, que luego serán vendidos

Arturo Arellano

El 3 de febrero de 2018 será una fecha para recordar, pues se está preparando la celebración de un gran homenaje al maestro Armando Manzanero, del que por supuesto también será partícipe, esto en compañía de grandes invitados especiales como Lila Downs, Natalia Lafourcade, Alex Lora, Tania Libertad y otros, con los que interpretará en vivo para un concierto y Dvd, los mejores de sus éxitos. El plus digamos de este magno evento, es el recinto, pues se realizará en Chichén-Itzá, de lo que el maestro dijo: “Es un orgullo ser un maya cantando en Chichén-Itzá”.

Así, en conferencia de prensa, Armando Manzanero, acompañado del productor de este evento, ofrecieron detalles al respecto. “No he perdido la emoción, después de tantos años este tipo de cosas me siguen sacando una sonrisa y ganas de seguir. Voy a parar hasta donde yo pueda, me causa emoción y el pensamiento de que ‘caramba cuando era apenas de 10 años conocí Chichén-Itzá y jamás imaginé poder llevar mi música a ese lugar’. No es lo que ven ahora, porque todo estaba dentro de un monte, hay inmensos templos como el Caracol y el centro de astronomía, donde ocurrieron grandes cosas. Me da felicidad, Dios mío, no puedo describir lo que siento, con todas estas cosas tan grandes que me está tocando tener, no puedo estar más que agradecido con Dios, con la vida, con la gente y la música”.

Sobre la presencia de Natalia lafourcade, Lila Downs, Alex Lora, Juan Pablo Manzanero y la orquesta típica de Yucaltepén fundada por su padre, el maestro Armando Manzanero dijo: “Estoy muy contento con la gente que va a venir, ser demasiado ambicioso rompe el saco y creo que con las personas que están, ya me siento la persona más realizada. Nunca he pretendido cosas tan inalcanzables y más bien digo que: que bueno que todos somos mexicanos, porque la pirámide se merece que seamos mexicanos todos lo que lleguemos ahí a cantar”. En tanto, negó que artistas de la talla de Luis Miguel y Tony Bennet que han interpretado sus canciones puedan ser parte del evento. “No creo que este ninguno de ellos, las agendas son muy difíciles de acomodar, además como lo dije antes, la presencia de los que están confirmados me hace ya muy feliz”:

En tanto, Manuel Reta, organizador y productor del evento dijo: “Otra de las cosas importantes es que por primera vez seremos parte de un evento aquí realizado a sus locatarios, porque se han realizado muchos conciertos y nunca nadie les ha dado nada, ni se les ha tomado en cuenta.

Nosotros tendremos cientos de boletos para la gente de los pueblos vecinos. Lo mismo tendremos espacios para que ellos vendan sus artesanías y ese dinero es para ellos, no tomaremos nada”.

Armando Manzanero finalmente dijo: “Mientras tengamos un corazón que lata y tengamos ganas de tomarle la mano a una persona que amas… Se pensará en una canción romántica. Por eso seguimos en este tipo de eventos, seguimos haciendo música” y adelantó: “Haré un disco con Martín Urieta, por fin dos roncos juntos, él dice que es un cantante de primera línea, porque la segunda ya no lo escucha (risas), pero todo eso quedará plasmado en el disco juntos, chistes, canciones de ambos, será un gran disco. Igual que este concierto de homenaje con el que estoy tan agradecido”.

