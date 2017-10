Emite Segob alerta por fuente radiactiva robada

Para seis estados

Luis Felipe Puente activó la alerta en Nayarit, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes por el robo de la fuente radiactiva y pidió no tratar de manipularla.

La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió una alerta en seis estados del país por el robo de una fuente radiactiva, la cual puede ser peligrosa para la salud humana si se extrae de su contenedor.

En su cuenta de Twitter, el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, emitió la alerta en los estados de Nayarit, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco.

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) informó que el lunes, aproximadamente a las 10:00 horas, se reportó a los teléfonos de emergencia de la CNSNS el robo de un equipo de radiografía industrial.

El equipo fue sustraído por la ventanilla de una que se encontraba estacionada en un hotel en la colonia Centro en la ciudad de Tepic, Nayarit.

Dicho equipo contiene una fuente radiactiva de Iridio-192, se explicó en un comunicado.

Asimismo, la Coordinación Nacional de Protección Civil puntualizó que si el material no se encuentra en su contenedor, representa un riesgo importante para la salud que podría causar lesiones permanentes a la persona que la manipule o esté en contacto con ella durante un tiempo prolongado; sin embargo, mencionada fuente no es peligrosa si no se extrae de su blindaje.

Protección Civil y la CNSNS recomendaron, en caso de localizar la fuente, no realizar manipulación alguna del equipo, ni permanecer cerca del mismo.

También se recomendó establecer un perímetro de seguridad y resguardo con radio mínimo de cinco metros.