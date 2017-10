¿Candidato del tres por ciento?

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

¿Se puede ser candidato presidencial del partido en el poder con el tres por ciento de preferencias electorales?

El presidente Peña Nieto dice que sí, ya anticipó hace tiempo que el candidato presidencial del PRI, tal vez, andaba en ese momento con el uno por ciento de preferencias.

Una reciente encuesta publicada por el diario El Universal, muestra que José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda, se mantiene detrás de militantes priístas como Miguel Ángel Osorio, Luis Videgaray, Eruviel Ávila, Aurelio Nuño y José Narro.

Las posibilidades de Meade Kuribreña, quien no es militante priísta, pero que votó por este partido en 2012, parecen reducidas, aunque desde el PAN y al interior del propio PRI se torpedea la posibilidad de que se convierta en su candidato presidencial.

El secretario de Hacienda les quita el sueño a los otros aspirantes y desde afuera se enderezan sendas andanadas en su contra, aunque no es mucho lo que se tiene en su contra en la guerra sucia que acostumbran los partidos.

De Meade Kuribreña se resaltan sus defectos que no proyecta nada, que su figura es sumamente desangelada, que no comunica ni se enchufa con los probables electores y que, además, no milita en el partido que podría representar como su candidato presidencial.

Se le vinculaba más cercano al PAN que al PRI, aunque con su confesión de haber votado por Enrique Peña Nieto, limpia un poco su no militancia priísta.

Tiene a su favor que las modificaciones en los estatutos priístas lo volvieron un aspirante de este partido, ya que se puede postular a un externo para el cargo de Presidente de la República, una reforma con dedicatoria.

Al titular de Hacienda se le menciona como uno de los prospectos sólidos para la candidatura presidencial del PRI, pero hay quien lo ubica como el futuro gobernador del Banco de México.

De acuerdo con la encuesta del diario más antiguo de la CDMX, la diferencia entre el primero y segundo de los prospectos priístas es abismal. 24 por ciento del secretario de Gobernación contra 9 por ciento del segundo lugar que ocupa el secretario de Relaciones Exteriores, quien hasta el año pasado se consideraba como el más viable para dirigir los destinos del PRI hacia el refrendo presidencial.

Hoy, Videgaray se ve reanimado en esa búsqueda, mientras que los otros mantienen vivas sus esperanzas de alcanzar dicha nominación, por lo que el pasado fin de semana, con excepción de Eruviel Ávila, participaron en una especie de pasarela, donde expusieron su visión de país.

La selección del candidato presidencial del PRI se encuentra en su proceso final, aunque hasta ahora no se vislumbra a alguno de esos prospectos que sobresalga sobre sus compañeros de gabinete.

Por cierto, la renuncia del titular de la PGR, Raúl Cervantes, sorprendió por el momento en que se presenta, considerando que el senador con licencia fue motivo de encono por parte del panismo que encontró una veta rica de explotar y que sirvió como pretexto para eliminar al pase automático que parecía un traje a la medida del hoy renunciado procurador, para pasar a convertirse en el fiscal general.

La posición de Cervantes y dicha posibilidad fue usada por Acción Nacional para boicotear la posibilidad y entorpecer la acción legislativa, hasta que consiguió la modificación que eliminó el pase automático.

Cervantes es senador, cargo al que llegó por la vía plurinominal o de lista y ha entrado y salido de dicha posición, donde su suplente Ricardo Urzúa ha disfrutado del Senado de la República por más tiempo.

Hoy, Urzúa busca la candidatura al gobierno de Puebla o, cuando menos, a la alcaldía de la capital, por lo que de solicitar licencia, Cervantes sería llamado a ocupar nuevamente la posición que por lo pronto no hará uso de ello y continuará con licencia legislativa.

En lo que se refiere al nuevo procurador general de la República, el subprocurador, Alberto Elías Beltrán, asume la titularidad en esa oficina, cuya sede quedó sumamente maltratada con el temblor del pasado 19 de septiembre e hizo necesario que se muden a un edificio más seguro.

Elías Beltrán asume la posición que han ostentado en el presente sexenio Jesús Murillo Karam, Arely Gómez González y Raúl Cervantes Andrade.

Dos de los ex procuradores han solicitado licencia al Senado para ocupar dicha posición en este sexenio.

En lo que se refiere a Cervantes Andrade es la segunda ocasión que no logra su propósito, ya que en la primera dejó el Senado de la República para mantenerse ajeno un año a un cargo público y así poder competir por un cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que no logró y ahora su aspiración y casi seguro nombramiento como fiscal general se frustró desde hace algún tiempo.

La descortesía de Del Mazo

La descortesía del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, hacia el Partido Nueva Alianza es una de las principales razones para que el dirigente de este organismo político, Luis Castro, busque sumarse hacia el Frente Opositor que conforman ya PAN, PRD y MC.

Nueva Alianza se sumó a la coalición que formaron con el Partido Verde y Encuentro Social, a favor del candidato priísta y decidieron emprender la retirada y buscar otras opciones ajenas al PRI que no cumple con sus aliados.

Habrá que estar pendientes con el secretario de Educación, Juan Millán, para ver si no enfrenta problemas con el magisterio, en fecha cercana.

ramonzurita44@hotmail.com