Políticos secuestraron nombramiento del Fiscal General: Peña Nieto

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Más directo que nunca, el presidente Enrique Peña Nieto denunció ayer que, pese a la urgencia y los reclamos ciudadanos por tener ya un Fiscal General de la Nación, el nombramiento de éste fue y se mantiene secuestrado por políticos.

La denuncia la hizo en el marco del anuncio de la renuncia de Raúl Cervantes a la Procuraduría General de la República, quien indicó que dimitía para ya no ser el pretexto de “algunos legisladores y políticos que han utilizado mi nombre y mis supuestas aspiraciones como una excusa para ellos NO avanzar en la aprobación de las leyes que permitirían mejorar las condiciones y herramientas con las que se procura justicia en nuestro querido México”.

En el centro de esas herramientas por aprobar está el nombramiento del Fiscal General de la Nación que por prelación debió recaer en Cervantes desde hace meses.

Quien encabezó la campaña en contra de que se aplicara esa reforma que establecía que el titular de la PGR debía ser designado en automático Fiscal General, estuvo siempre Ricardo Anaya, presidente del PAN, quien envió a sus senadores y diputados a oponerse con todo a esa designación.

Anaya encabezó esta campaña, a pesar de que él mismo, como presidente de la Cámara de Diputados, aprobó en 2013 la norma que establecía el pase automático del titular de la PGR a Fiscal General.

Ayer Raúl Cervantes renunció a su cargo durante un encuentro con senadores de la Junta de Coordinación Política.

“Yo NO tengo ninguna aspiración, fuera de servir con honorabilidad, en cualquier capacidad, pública o privada, a mi país”, precisó.

Mejor después de julio de 2018

Así, al comentar esta renuncia, el presidente Enrique Peña Nieto consideró que la designación del Fiscal General simplemente “no puede estar secuestrada por la efervescencia política”.

Sin embargo reconoció que el ambiente de confrontación electoral que viven las diversas fuerzas políticas y el país, pudieran llevar a que el Senado hiciera este nombramiento hasta después de la elección presidencial de julio de 2018.

Durante su intervención en el foro “Impulsando México”, Peña Nieto reflexionó:

“Lo que no podemos hacer es apresurarnos ahora a definir a un fiscal por razón de la presión política, y más en este clima de gran polarización y efervescencia política, creo que la definición de un fiscal o de un procurador idóneo, con credenciales para desempeñar esa responsabilidad no puede estar secuestrada por la efervescencia política… (pero) si no hay condiciones para definir a alguien que tenga el perfil idóneo para esa responsabilidad… a lo mejor tendremos que esperar a que ocurra la elección de junio del próximo año para que entonces se decante un poco la efervescencia y busquemos realmente algo distinto”.

Consideró que la renuncia del ahora ex procurador fue con base en una reacción honesta y valiente:

“Dijo (Cervantes), a ver: ni quiero ser parte de este juego, ni prestarme a que haya especulaciones, y sólo ser alguien que con esa polémica desgaste a la institución, y tomó la decisión de retirarse”, subrayó.

Gamboa: Acaba con la polémica

En este contexto, el coordinador de los senadores del PRI, el yucateco Emilio Gamboa advirtió que con la renuncia de Raúl Cervantes a la PGR da fin a los pretextos de Anaya y sus legisladores para continuar obstruyendo la designación del Fiscal General, de lo cual se despende elegir además al Fiscal Anticorrupción

“Como el mismo Cervantes lo ha dicho: no se trata de personas, sino de instituciones”, dijo.

Y reconoció en Cervantes, senador con licencia, a un hombre inteligente, capaz, profesional y comprometido con el país.

En un encuentro con periodistas, Gamboa desechó que el senador del PVEM y ex presidente del Senado, Pablo Escudero, vaya a sustituir a Cervantes para luego ser el Fiscal General de la República.

Quieren más

Todo lo anterior no satisfizo al senador Fernando Herrera, coordinador de los senadores de Acción Nacional afines a Ricardo Anaya, quien exigió:

Primero: Que Cervantes aclarare si su renuncia a la PGR significa dejar atrás su posibilidad de ser considerado como Fiscal General.

Segundo: Que el presidente Enrique Peña Nieto precise si va a proponer a un nuevo Procurador o, bien, va a dejar un encargado de despacho, como lo señala el marco jurídico;

Tercero: Porque los senadores afines a Anaya en Acción Nacional no aceptarán a nadie que no reúna los requisitos que se han exigido para el nombramiento de un Fiscal General; es decir, que sea apartidista, autónomo y que tenga probidad, y;

Cuarto: Que el Congreso apruebe ya las reformas que den vida a la nueva Fiscalía General de la República.

“La discusión de la Fiscalía General de la República no amerita, no merece simulaciones que tengan como objetivo distraer la atención de la sociedad y que se aparten de la búsqueda de darle a cada quien lo que le corresponde”, afirmó Herrera.

Va lo de Obredecht

Por cierto, es importante destacar que entre las consideraciones que hizo Cervantes en su encuentro con senadores de la Jucopo, les anunció que en los días, quizá semanas siguientes la PGR dará a conocer los resultados de una amplia investigación sobre el caso Obredecht en lo que corresponde a México.

Dijo:

“… la Procuraduría General de la República (obviamente bajo su conducción) ha concluido las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y en México se hayan visto.

“El complejo esquema para corromper funcionarios, obtener contratos públicos de manera indebida y luego tratar de esconder el dinero mal habido en paraísos fiscales, puso a prueba nuestra determinación y a nuestras instituciones.

“Sólo se pudo avanzar gracias a la confianza que se ha forjado con varios de nuestros pares en el extranjero, por lo que desde aquí les agradezco.

“Ya con ello, en los siguientes días, se harán las imputaciones correspondientes ante el Poder Judicial Federal”.

Cervantes reconoció que haber resuelto este caso no significa haber cumplido con todo. Y aceptó que con su renuncia, deja inconclusos muchos otros asuntos.

Evidentemente, en razón del “debido proceso” no dijo nombres de quienes serán acusados. Pero sí de que va adelante otro caso judicial de grandes alcances dentro del período de Peña Nieto.

Respondón

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a pesar de todo para no pocos puntero del PRI en la contienda presidencial interna, le dijo a Andrés Manuel López Obrador que antes que nada, se ocupe de sus propios problemas.

“Que Andrés Manuel se preocupe de sus dichos y palabras que tiene que sustentar con argumentos, que todavía le debe mucho a la sociedad al respecto. No sabe argumentar cómo podría llevar al éxito a este país. Cuando argumente eso, entonces que empiece a opinar de los demás”, afirmó el hidalguense.

Y es que el tabasqueño conminó a Osorio Chong a que se apure en definirse si buscará la candidatura presidencial, porque lo están dejando fuera.

Osorio le recordó a AMLO que al interior del PRI hay un proceso legal para definir a su candidato presidencial, por lo cual no se pueden acelerar los tiempos.

“Otros están muy acelerados, obsesionados… de mi parte no hay obsesiones, hoy lo único que tengo en la cabeza es la responsabilidad que todos los días me exige mucho.

“Manifestarme generaría conflicto dentro de mi partido… Soy hombre de partido, soy un hombre de trabajo, permítanme decir con humildad que respeto los procedimientos y tiempos de mi partido”, concluyó.

