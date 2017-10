Lemon Mint regresa a la escena del pop con “Mirage coco”

La agrupación franco-mexicana presenta su nuevo sencillo, que se desprende de su más reciente disco “Glass”

Arturo Arellano

Lemon Mint es una banda franco-mexicana, integrada por Djeko, Carlos y Rafa, quienes ya han participado en importantes escenarios a nivel nacional e internacional, destacando en festivales como Vaivén y Bahidora. Ahora preparan su regreso triunfal a la escena del pop electrónico con su nuevo material discográfico “Glass” del que se desprende su más reciente sencillo “Mirage coco” y que ya está sonando en plataformas digitales.

Rafa visitó la redacción de DIARIOIMAGEN y en entrevista comentó: “Afortunadamente nos ha ido muy bien, esperábamos sólo 7 u 8 mil escuchas en Spotify, pero afortunadamente llegamos a los 21 mil apenas en el primer mes, eso nos tiene muy contentos. Creo que en el primer disco definimos nuestro sonido, nos dimos cuenta de lo que le gusta a la gente y de cierta manera seguimos esa línea, pero no hacemos lo mismo, porque no nos gusta repetirnos. Fue un proceso largo la creación del disco, también muy divertido, la experiencia de grabar en un estudio de primer nivel es muy grande y no lo habíamos hecho, por lo mismo quisimos darlo todo y resultó algo muy bueno, empezando con el sencillo”.

Señala que “Decidimos hacer un álbum por decirlo así, pero todo se estará lanzando sencillo por sencillo, porque la gente ahora consume todo de manera muy efímera, estaremos sacando sencillo cada dos meses, ahorita estamos con ‘Mirage coco’ y después se viene el 20 de noviembre ‘Somebody To Funk’ en complicidad con Kar Velvet, una cantante de Guadalajara, es la primer canción que está en inglés”. En ese tenor refiere que “no hicimos un disco con la intención de tener un álbum conceptual, no se cuenta una historia, pero sónicamente se puede identificar una tendencia, con momentos altos, bajos y probar hasta donde podrían llegar nuestros límites, tenemos incluso una balada”.

Explica sobre su sonido que “es electrónico, en cuanto a género no puedo encasillarlo, no me atrevería, pero una de las cualidades de nuestro sonido es que es bastante sensual, coqueto y bailable, pero lo podrías estar escuchando en tu sala sin ningún problema, vaya, hasta a mis papás les gusta y ni siquiera entienden lo que dice el Djeko en francés. Esto hace de nuestra propuesta algo padre e interesante, incluyente.

Lo mismo indica que “ya se está logrando una identidad de música electrónica en México y Latinoamérica, en nuestro caso lo que hacemos es muy amigable, hay otros como Rubinsky que hace entre house y techno, a nivel de que sacan vinilos en disqueras alemanas. Estamos acostumbrados a admirar y elogiar a los alemanes, suecos, pero los mexicanos y los latinos estamos al mismo nivel en cuanto a talento”.

Con la mira en los grandes festivales de México y el mundo, Rafa dice: “queremos irnos a lo internacional, nos visualizamos en un trópico, es buena opción y en México también la escena de los festivales está creciendo de manera muy importante, así que no nos cerramos a las opciones”.

Rafa adelantó que en el mes de noviembre tendrán su primer concierto importante con este disco, mientras tanto iran lanzando sencillo como “Mirage coco” que además tiene ya su video “Lo grabamos en Yautepec, es una colaboración que hicimos con Nicole de la Mora, estamos muy contentos, ya teníamos la idea del video pero ella lo llevó a un nivel impresionante y fino”, concluyó.