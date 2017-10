Regálame: Mario Bautista

El cantante e influencer pretende pasar a las ligas mayores con su nueva producción discográfica

Asael Grande

Siendo y nombrado como el artista sensación juvenil del momento, teniendo un éxito a nivel mundial con su sencillo No digas nada, el cual lo llevó a ser el primer mexicano dentro del top 50 de unas de las listas más aclamadas de música con más de 18 semanas consecutivas, top 3 de radio en México, Mario Bautista presenta su nuevo sencillo, titulado Regálame: “estoy muy feliz con todo lo que está pasando en todos mis proyectos, tanto a nivel musical, como a nivel personal, de verdad que es algo increíble, acabamos de lanzar el sencillo nuevo que se llama Regálame, una canción producida en Los Ángeles, producida por Andrés Torres y Mauricio Rengifo, ellos dos hicieron la canción de Despacito, entonces estamos muy felices, ha sido un logro increíble, el estar con ellos en el estudio, me siento muy feliz de toda la organización del nuevo álbum.

Regálame tiene mucho trabajo detrás, es una canción que significa mucho para mí, cuando la escucho me llena de sentimientos bonitos, de esperanza, de fe, es un tema de mucha energía, espero les guste a los fans, es un trabajo muy completo, me llena el alma, tiene una mezcla de emociones, quería contar una historia de amor, así de ‘regálame un besito antes de que me digas adiós’, dijo Mario en conferencia de prensa.

A su corta edad (21 años), Mario ha logrado tener dos exitosos conciertos sold out en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en donde puso a bailar y cantar a todo su público con su inexplicable carisma y personalidad, teniendo más de 14 M de views en YouTube con su video oficial de su último sencillo No digas nada y ahora con Regálame: “yo creo que lo importante es que como seres humanos debemos tener una visión de lo que realmente queremos en esta vida, que nos haga saber y sentir el porqué estamos aquí, nuestro motivo, ese motivo que no te deja dormir por las noches, que te emociona tanto, dijo Bautista, el influencer mexicano con más followers en sus redes sociales.

Regálame fue producida por Andrés Torres y Mauricio Rengifo (Despacito de Luis Fonsi, Traicionera de Sebastián Yatra, Me llamas de Piso 21, Loca de Maite Perroni, Lumbra de Cali & El Dandee, entre otros recientes éxitos latinos) en el estudio Eagle Pop de Los Ángeles. Fue escrita por Torres y Rengifo en co-autoría con Mario Bautista, el día de hoy también se estrena el video oficial en el canal de Mario en YouTube del tema el cual se grabó en ka Ciudad de México: “ahora voy a presentar una serie para You Tube, esta serie tiene una vibra bastante bonita, porque hay mensajes escondidos a lo largo de la serie, hay muchas cosas bonitas dentro de esto, se titula Making de Record, que es el proceso por el cual yo pasé para hacer mi siguiente álbum, por lo que he estado viviendo hoy en día, y seguiré viviendo”, finalizó Mario Alberto Bautista Gil, mejor conocido como Mario Bautista, uno de los youtubers y cantantes pop más exitosos delos últimos años.