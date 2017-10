Perfil del próximo ombudsman

Segunda vuelta

Luis Muñoz

El próximo ombudsman para la Ciudad de México debe reunir una serie de condiciones: contar con amplia experiencia y trayectoria en la defensa de los derechos humanos y salir a las calles para conocer de cerca y de viva voz las demandas de justicia de los grupos socialmente desprotegidos.

Así lo consideró la diputada Ana Juana Ángeles Valencia, tras observar que los efectos de los sismos del 7 y 19 de septiembre lastimaron severamente al tejido social en la parte más vulnerable: los menores que quedaron huérfanos, las madres solteras que perdieron a sus hijos y las personas con discapacidad que se vieron vulneradas y cuyos derechos plenos aún no se han resarcido.

En este sentido, dijo que después de los sismos fue notoria la ausencia de acompañamiento en las tareas civiles de remoción de escombro; la ayuda social llegó tarde; la atención psicológica y orientación jurídica es insuficiente y en materia de reconstrucción siguen sin acceso pleno a una ayuda generosa y digna pese a que hay recursos financieros suficientes.

La diputada Ángeles Valencia señaló que hace falta que los defensores de los derechos humanos salgan a caminar por las calles, tocar puertas para conversar con las posibles víctimas, sobre todo de injusticias por parte de las autoridades en el ámbito de la procuración de justicia y ahora, de atención social.

Reconoció que los 66 diputados de la Asamblea Legislativa tienen una gran responsabilidad al seleccionar al próximo presidente o presidenta de la CDHDF, “porque de ello dependerá la recomposición del tejido social en materia de derechos humanos y en el mejoramiento de la calidad de vida”.

Con la renovación de la CDH capitalina deben desaparecer los apéndices del gobierno en turno para que el organismo goce de cabal independencia y sólo se dedique a la defensa de los derechos humanos de los habitantes de la CDMX y no a sobrellevar cuotas partidistas.

En esta capital la defensa dista mucho de ser ideal porque quedaron muchos vacíos con el desastre subsecuente, cuando las condiciones de emergencia reclamaban la presencia de la CDHDF, pero que, por el contrario, fue notoria su ineficacia.

Insistió en que los sectores más desprotegidos: niños, personas con discapacidad, de la tercera edad, entre otros, vieron menguados sus derechos, sobre todo, por el comportamiento institucional de fuerzas que intervinieron violentamente para alejar la presencia de grupos de apoyo.

De ahí que una de las funciones de la CDHDF que se ejerce de oficio, es investigar la prevalencia de derechos plenos de ciertos sectores vulnerables y se quedó al margen en los casos donde fallecieron alumnos, trabajadores y extranjeros que laboraban sin las debidas acreditaciones, como fue el caso del colapso de un edificio ubicado en las calles de Bolívar y Chimalpopoca de esta ciudad.

Refirió que la lista de violaciones a los derechos humanos es interminable en una ciudad con feminicidios, agresiones sexuales, acoso laboral, mal trato de personas de la tercera edad, infantes que trabajan y mujeres embarazadas que son despedidas, así como trabajadores de limpieza sin prestaciones de ley que laboran en oficinas gubernamentales.

OBJETIVO: SALVAR VIDAS

La diputada local, Janet Hernández Sotelo, reconoció que las amargas experiencias de los terremotos de 1985 y 2017, que golpearon a la población de la Ciudad de México, “son un llamado de atención para que se redefina la protección civil en la capital del país, a través de políticas públicas de vanguardia para enfrentar con eficacia los fenómenos naturales, cuyo objetivo primordial es salvar vidas”.

Planteó que en este sentido se debe aprovechar la experiencia de equipos de protección civil, como la japonesa, donde han desarrollado sistemas, políticas y leyes que protejan lo más posible la vida de la población, así como los bienes inmuebles. La ALDF trabaja en el tema de la prevención y revisión de leyes del tema.

Además, indicó que hay que evaluar la capacidad de reconstrucción de México tras el terremoto del 19 de septiembre pasado y así formular una política de cooperación y coordinación entre los cuerpos de emergencia y los voluntarios que se suman a las tareas de auxilio y rescate de personas donde se ha tenido que trabajar por las consecuencias de sismos.

La diputada local del PRD se pronunció por trabajar a fondo en revisar los actuales reglamentos y leyes en materia de protección civil, así como las políticas públicas para redefinir la protección civil y que la cultura de la prevención se mantenga al día en cuestión de emergencia.

Comentó que el presupuesto dedicado a la protección civil por parte del gasto público, debe incrementarse exponencialmente, ya que se requiere durante y después de la presencia de fenómenos naturales; la cultura de la prevención requiere inversión de dinero que redunde en la posibilidad de salvar vidas.

Dijo que esta capital, y el país en general, no se encuentran exentos de que se vuelva a presentar un sismo.

RENUNCIA DAMIÁN A MC

Mediante una carta, Esthela Damián Peralta anunció su separación de Movimiento Ciudadano. El contenido de la misiva dice textualmente: “En mi formación de vida y política tuve convicciones que me llevaron a coincidir con el ideario de Movimiento Ciudadano, hoy justamente esas razones me llevan a concluir este ciclo, en particular la decisión de generar una alianza política con el PAN y con el PRD. Por lo anterior, añade, presento mi renuncia al cargo de coordinadora de la Comisión Operativa de la Ciudad de México, no sin antes agradecerle el apoyo brindado, y el de todos los compañeros que me acompañaron en este esfuerzo”.

