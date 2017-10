Diego Domingo presenta su programa #DDANDO

El cantante del grupo Marconi presenta su nuevo espacio en YouTube, donde habrá actividades divertidas y polémicas junto con sus invitados del medio artístico, así como con personajes de la vida cotidiana que tienen trabajos poco convencionales

Asael Grande

El vocalista del grupo Marconi, Diego Domingo, presentó en compañía de sus amigos el lanzamiento de su programa #DDANDO, que muestra a Diego tal cuál es, de una manera natural y sin prejuicios, cada programa será distinto ya que serán actividades divertidas y polémicas junto con sus invitados del medio artístico, así como con personajes de la vida cotidiana que tienen trabajos poco convencionales.

Sobre su programa #DDANDO, que se presentará en la plataforma YouTube, Diego Domingo platicó con DIARIOIMAGEN: “el programa ha surgido desde la necesidad de hacer cosas, lo que he hecho en toda mi vida ha sido expresarme de la mejor manera, e independiente de mi carrera como cantante, yo sentía la urgencia que también tenía que expresarme de otro modo, y aprovechando toda la tecnología y todo lo que hay, #DDANDO se gestó desde hace un año, empezamos a planearlo, y parimos este bebé, y pues ya nos vamos a sumar a las redes sociales, y a darle con todo a este canal, el programa tiene secciones de entrevistas, de retos, de opiniones personales, de cosas públicas, abordamos muchos temas que están causando también controversia en el país, pero los abordamos desde un punto de vista irreverente, para darle la vuelta y no comprometernos con cosas de las cosas que no tenemos que hablar, el programa solamente saldrá en You Tube, y va a estar en nuestra página de Facebook; el título #DDANDO se presta para muchas interpretaciones, la comunicación ahora es a través de los dedos, todo el tiempo tenemos algo pegado en la mano, y es la manera en la que nos estamos comunicando, ‘dedeamos’ el teléfono, a lo que nos enfrentamos también es que el nombre del programa tiene muchas connotaciones explícitas, hablando sexualmente del tema, pero lo que nosotros estamos haciendo es ‘un día en la vida de Diego Domingo’, eso quiere decir #DDANDO, Diego Domingo Anda”.

Desde temprana edad, Diego Domingo ha llevado estudios de teatro y actuación. En lo musical se ha desarrollado durante más de 10 años como cantante profesional. Algunas de sus participaciones importantes han sido la interpretación de un tema de la telenovela “Amor en custodia”.

Como cantante ha pisado grandes escenarios como el Universal Amphitheater en Los Ángeles, Ca., el Cox Pavillion en Las Vegas, Nv. y el Zócalo de la Ciudad de México. Ha sido corista de Sasha Sokol en su tour “Tiempo Amarillo” y participó en obras como “Selena, el musical” (2006) y “Que plantón” (2009).

En televisión ha participado en programas y comerciales transmitidos en México, Latinoamérica y la Unión Americana. Además es artista plástico con técnica especializada en acrílicos y tiene su propia empresa de murales.