Editorial Grijalbo presenta la historia de una mujer excepcional, Ada Byron, que se sentía más cómoda entre números, hadas y faunos, que en el ajustado corsé de la realidad cotidiana

F. G. Haghenbeck nos presenta el fascinante retrato de este personaje complejo, vibrante y poco conocido. Con un estilo ágil y preciso, nos introduce en el mundo de una mente maravillosa, capaz de conjugar el rigor del pensamiento matemático con la creatividad mágica y poética. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, el autor nos dio más detalles.

—En algunas entrevistas has dicho: “Que tratas de escribir el libro que te gustaría leer”, ¿cómo es tu encuentro con Ada Byron para crear esta novela”:

“Hace ocho años empecé a leer una serie de artículos que narraban el origen de las computadoras, que viene desde el siglo XIX con la máquina de Babas, pero fue el personaje de Ada el que más me impresionó, yo creo que fue como amor a primera vista, me obsesioné con ella, me puse a investigar, y entre más sabía de su vida, más me admiraba, esta vida es como de novela, por eso fue la obsesión que tengo desde hace ocho años con ella”.

—El primer capítulo es muy impactante, en cuanto a su relación con su madre, la relación entre sus padres. Cuéntanos un poco de esto:

“Yo creo que es una de las espinas dorsales de la novela, el mundo intermedio que ella vivia, por parte de su madre que era científica, fría, muy religiosa, muy dura, y por otro la vida bohemia, liberal social, poética y artística de Lord Byron, pero también cómo los padres pueden cambiar el destino de un hijo para convertirla en una genio y al mismo tiempo destruirla como fue el caso de Ada”.

—¿Cuánto tiempo te tardaste en escribir esta novela, en las investigaciones?

“Llevo con ella más de ocho años, empecé a leer sobre Ada, fue un proceso de investigar, porque hay muy poca información, es muy extraño que un personaje tan importante en la vida diaria de hoy en día, Ada fue la primera programadora de computadoras, cuando todavía no había ni computadoras, es poco conocido, de su biografía había muy poca información, también para meterme en la mente de ella y de la época, la Inglaterra del siglo XIX, principios de la regencia Victoriana, la forma de hablar, yo quería que la novela se viera con ese tono de literatura romántica, también poder encontrar esa voz correcta para narrar la novela, fue un reto salir de las novelas policiacas que yo estaba acostumbrado para hacer algo distinto”.

—La personalidad de Ada es cautivante para esa época….

“Y para la de ahora, una de las razones por la que la escribí también, es porque Ada es ahorita un ejemplo feminista y femenino para las mujeres de hoy en día, fue una mujer fuerte y rebelde que fue en contra de lo establecido en la época, pero que cambió el mundo, que pudo comulgar con su papel de madre y esposa, sus descubrimientos y planteamientos no tiene nada que ver con su vida matrimonial, fue una mujer que asume todas las vertientes que puede tener una mujer”.

—¿En este sentido como vez que tus lectores ya cautivos tomen este giro a tu escritura?

“Fíjate que no siento tan lejos, a fin de cuenta tengo una novela sobre Frida Kahlo, poco conocida en México, pero es mi obra más conocida fuera de México, traducida a 21 países, entonces al contrario, lo siento como una continuidad, entonces es una faceta más de mi escritura, yo creo que no está peleada la una con la otra, incluso va a ser para un nuevo grupo de lectores”.

