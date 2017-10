Regresa a los escenarios Lisi Esnaurrízar con “El señor de los suelos”

Su personaje “Monik” se dedica a controlar el suelo de los microbuses, taxis y otros locales, una divertida puesta en escena que se presenta en la Carpa Geodésica

Asael Grande

A menos de un mes de haber iniciado sus transmisiones el programa “Mosquita muerta”: el único que habla de todo tipo de moscas y uno que otro moscardón implementa cambios importantes que demuestran su éxito, así como el talento del equipo de producción, especialmente de la actriz, humorista, conferencista y escritora mexicana Lisi Esnaurrízar, autora de la emisión.

De acuerdo con Lisi, la transmisión se realiza en radio y TV en línea a través de eskucharadio.com.mx, todos los martes y los jueves de las 17:00 horas a las 18:00 horas por lo que pasa de 60 minutos a 90 minutos de duración, además se sumó como co-conductor el standopero Alberto Alcalá, al lado de Lisi Esnaurrízar y de Carlos Manzano: “sigo con el stand up, yo digo que el stand up es el reggaetón de la comedia, me estoy capacitando en otro tipo de comedia , como es el caso de la parodia, como es el caso del bufón blanco, que he trabajado antes, para poder hacer un show más completo, que es el que traemos para el 2018, tener más herramientas como el tap, el clown, eso con respecto a la comedia, y ahorita estoy en escena en teatro, con ‘El señor de los suelos’, que es una parodia de la serie, y estoy haciendo el personaje de Monik, estamos todos los sábados en La Carpa Geodésica, y también incursioné en la parte de locución, estoy en un programa que se llama ‘Mosquita muerta’, que está todos los martes y jueves, que es un programa por internet, en Eskucharadio, está Carlos Manzano conmigo, y Alberto Alcalá, la idea es que ‘Mosquita muerta’ crezca, que tenga grandes invitados, gente del medio, nos hemos dado cuenta que cada vez más la gente emigra más a la parte de internet, más que la radio normal, traigo igual planes personales, el año que entra me caso de manera formal”, comenta la actriz a DIARIO IMAGEN, contenta por la cantidad de conquistas que ha alcanzado en estos días.

Respecto al nombre del programa, “Mosquita muerta”, Lisi explicó que “todos somos mosquitas muertas, en mayor o menor grado, porque las mosquitas muertas son las revolucionarias, son las que realmente cambian el mundo”, agregó Lisi, quien en “El señor de los suelos”, encarna a Monik, la pareja de Tiberio Patillas, amo y señor de todo aquello que toque el suelo: combis, micros, taxis, puestos ambulantes, changarros y anexas. Es una comedia de enredos a la que no le faltarán situaciones divertidas. Y por supuesto pueden también disfrutar de la serie “El señor de los suelos” en YouTube. La actriz y conductora, adelantó a este diario que está por estrenar el cortometraje titulado “Nube”, cuya temática es lo acontecido en el sismo del 19-S, y que realizó al lado de Luis Felipe Tovar.