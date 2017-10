A un mes, las autoridades, rebasadas

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Se cumplió ayer un mes del terrible sismo en México, me referiré en esta columna a lo que ha sucedido en la Ciudad de México.

A un mes tenemos clara la incompetencia de las autoridades, no hay aún un dictamen claro sobre todos los edificios de la ciudad, hay confusión entre los habitables e inhabitables y, lo peor: la mayoría de los edificios no han sido revisados por un DRO.

El pretexto es el número de edificios, sin embargo a un mes, no se han destinado recursos —hasta donde vemos—, para hacer estas evaluaciones por algún tercero. Los ciudadanos tenemos que adecuarnos a la corta capacidad del gobierno y no al revés.

Miles de personas viven en el alto riesgo porque las autoridades capitalinas no han respondido a la necesidad real de sus gobernados.

La solidaridad de la sociedad civil ha sido ejemplar, como suele suceder ha estado muy por encima de la respuesta del gobierno capitalino.

Al día de hoy, no hay un claro mapa de riesgo por parte del gobierno de la ciudad, no hay un dictamen claro de todos los edificios de la capital del país y no nos queda claro, qué ha hecho exactamente la administración de Miguel Ángel Mancera, más allá de tomarse la foto y anunciar la instalación de más alertas sísmicas en la capital del país. ¡Lamentable!

Cataluña

Anoche tuve la oportunidad de participar, a invitación del colega Carlos Ramos Padilla, para hablar y debatir sobre Cataluña en su progama Va En Serio en Televisión Mexiquense. Un muy interesante ejercicio de pluralidad y periodismo.

