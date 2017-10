Campo mexicano, en focos rojos

Titular de Sagarpa sueña mucho

Burocracia y abandono, realidad de productores agroalimentarios

Con motivo de la Glosa del Quinto Informe presidencial, esta semana podrían darse noticias acentuadas de desacuerdos entre el Ejecutivo federal y el Legislativo durante la comparecencia de titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Calzada Rovirosa, pues a decir de muchos legisladores, esa dependencia funciona entre claroscuros, más oscuros que claros.

Hasta ahora, los funcionarios que han acudido al Congreso de la Unión, en el marco de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, han salido airosos, pues a pesar de algunas intervenciones provocadoras por parte de algunos legisladores de los llamados antisistémicos, se puede decir que en el récord de comparecencias el marcador o es empate o de plano a favor del Ejecutivo federal.

Así, aunque en el análisis del informe presidencial los debates se han dado mayoritariamente en un marco de respeto y apego a los protocolos parlamentarios, hay un funcionario al que los legisladores no le quitan el ojo y su presencia esta semana en la Cámara de Diputados podría dar mucho de qué hablar. El próximo miércoles 25 de octubre comparecerá ante diputados José Calzada Rovirosa, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Es cierto, la dependencia tiene a su favor resultados de gran relevancia para los sectores de su atención y hasta puede presumir que México es el doceavo productor mundial de alimentos; que más 7 millones de personas trabajan en el campo; que es el principal productor de aguacate en el mundo; que es el primer productor de tequila; que uno de cada 3 jitomates consumidos en EU son productos de México; que nuestro país tiene 26 millones de hectáreas cultivables y 22 millones de hectáreas cultivadas.

En el sector pecuario, México es el 6° lugar mundial en producción de carne de res; el 7° lugar mundial en producción de proteína animal y el 9° lugar mundial en exportación de productos pecuarios, y así, hay cifras que visten a los productores nacionales por la calidad de sus mercancías y las cantidades que producen, pero a decir de los legisladores, hay cosas que nomás no cuadran en el sector y esas desavenencias están afectando al campo mexicano.

José Calzada, sin duda, pondrá énfasis en los buenos resultados de la Sagarpa, pero hay informes y datos que señalan que en el sector agroalimentario no todo es bonanza e incluso hay cuestionamientos de subejercicio y hasta de desviación de recursos, y esto último se puede constatar en el informe que a principios de año dio a conocer la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, donde se observa que la rendición de cuentas no más no se le da a la dependencia.

No es todo, durante una reunión con la Comisión de Ganadería, la semana pasada el titular de la Coordinación General de Ganadería, Francisco Gurría, fue duramente cuestionado por la falta de apoyos al sector pecuario y en respuesta dijo que gran parte de los recursos del año en curso se utilizaron para solventar compromisos adquiridos el año anterior, lo que no sólo confundió a sus oyentes, sino que los hizo enojar, y por supuesto que el reclamo llegará hasta el mismísimo Calzada Rovirosa.

En otra Comisión legislativa, en la de Agricultura y Sistemas de Riego, los diputados de todos los partidos coincidieron en señalar dos mundos en el sector, el de la burocracia y el de la realidad del campo, y hasta denunciaron que el burocratismo oficial impide la llegada a tiempo de los recursos a los productores, además de que los trámites para acceder a los recursos son complicados y engorrosos.

Recursos tardíos y mal aplicados; mucho burocratismo; desvío de recursos; listas de beneficiarios poco transparentes; subejercicio; casos de corrupción, son algunos de los temas con los que el Legislativo recibirá el próximo miércoles a José Calzada Rovirosa, y no se descarta que a las inconformidades del Legislativo se agreguen las de algunas agrupaciones campesinas a las afueras del recinto de San Lázaro, porque al parecer las cifras de éxito en el campo solamente están entre los grandes productores, ya que entre los medianos y pequeños productores el olvido es su realidad.

VA MI RESTO.- Cuando José Calzada llegó a la titularidad de la Sagarpa, los hombres del campo vieron con buenos ojos esa incorporación al gabinete de Peña Nieto, pero al paso del tiempo se han dado cuenta que la ilusión les duró poco tiempo.

Cuando gobernador en Querétaro, Calzada Rovirosa fue evaluado como “el mejor” por el grado de aceptación que tenía entre la opinión pública, a nivel local y nacional; sin embargo, esa calificación no se pudo traducir en mejores resultados también para la Sagarpa, y hay quien dice que eso se debe en gran medida a la distracción que en lo político ha tenido el funcionario.

Desde su llegada a la aludida dependencia gubernamental, a Calzada lo han promovido ¿o se ha autopromovido? para ser dirigente nacional del PRI y en esa intentona también lo han mencionado para titular de la Segob. Y si de sueños se trata, el funcionario no ha dejado de soñar, bueno hasta hay quien dice que en algún momento pensó en la candidatura para la silla presidencial.

En fin, con esos sueños cualquiera se distrae y por ese motivo la gente del campo le piden a José Calzada que ya despierte, que regrese a la realidad, que hay mucho por hacer, que un campo en focos rojos espera más de él, y hasta ahí porque como veo, doy.

