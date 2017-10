Quintana Roo recibe el 67% de los cruceros que llegan a México

Derecho de réplica

Yolanda Montalvo

“El turismo de cruceros es un rubro que ha tenido un crecimiento que mantiene a Quintana Roo como líder en el mundo. De octubre de 2016 a julio de este año registró un récord de 3 millones 865 mil 258 cruceristas, lo que representa un incremento de 9.5%, respecto el mismo periodo del año anterior.

Dichos pasajeros llegaron a la entidad a bordo de mil 188 hoteles flotantes, 5.6% más que en el mismo periodo del año anterior.

La entidad aportó al país el 67 por ciento del turismo que llegó por esta vía”, explicó el gobernador de Quintana Roo.

Asimismo, Carlos Joaquín reiteró que la entidad es el primer destino de sol y playa de América Latina, como lo demuestran las estadísticas que señalan que (de octubre de 2016 a julio de este año) llegaron a estos destinos más de 10 millones 500 mil turistas, con lo que se generan beneficios para todas las familias y no sólo a unas cuantas, como sucedió en gobiernos anteriores, que se evidenciaron por su corrupción.

Nuevas marcas en el 2017

“En un año, nuestro récord significó el 35 por ciento del turismo internacional que llega al país y con ello contribuimos para que México avance del noveno al octavo lugar como uno de los destinos más visitados, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo”, recalcó el Ejecutivo estatal.

De enero a julio de este año, Cancún tuvo una afluencia de turistas de 2 millones 888 mil 131; Cozumel, 358 mil 711; Chetumal, 275 mil 154; Isla Mujeres, 249 mil 199, y la Riviera Maya, 2 millones 941 mil 959, haciendo un total de 6 millones 713 mil 154 visitantes.

“Trabajando juntos podemos lograr que el turismo genere beneficios para todos”, expresó el mandatario.

El teatro mal logrado de los juicios políticos

Resultó una burla el teatro montado por la actual legislatura, pues al inicio de su gestión, al menos los diputados del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, llegaron con la espada desenfundada, aseguraron que ejercerían juicio político contra todo aquel que en la pasada administración estatal o las municipales, hubieren cometido actos impropios de la gestión pública; empero, hasta el momento a nadie han puesto en el banquillo y sus intentos de enjuiciar a ex funcionarios sólo los ha dejado en ridículo.

Que los juicios políticos “van bien”, están sustentados y tarde o temprano procederán, aunque por el momento se encuentren suspendidos por mandato federal, según el diputado “independiente” Juan Carlos Pereyra Escudero -que no Mouse Mickey ¿Cómo van bien si están suspendidos?- , dijo el diputado presidente de la Comisión Instructora, refiriéndose a los casos del ex alcalde de Cozumel, Fredy Marrufo Martín y al magistrado Carlos Lima.

Sin embargo, el optimismo de Pereyra Escudero raya en la tontería, ya que los juicios políticos contra Fredy Marrufo Martín, delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el magistrado Carlos Lima, ambos están suspendidos por recursos que en su defensa argumentaron y que la autoridad federal concedió.

En el caso de Carlos Lima, le recuerdo que el TSJQROO, solicitó su destitución por qué no presentó su declaración patrimonial al inicio de sus funciones; empero, a los diputados locales, neófitos, el caso se les fue de las manos y aunque lo destituyeron, sólo fue de a “mentis”, pues un juez le otorgó el amparo contra esa determinación y ya nada pudieron hacer.

No le quitan el sueño

Por su parte, a Fredy Marrufo Martín le tiene sin cuidado lo que en el Congreso local hagan en su contra, pues contrario a lo que dice Pereyra Escudero, asegura que los diputados no tienen pruebas para sustentar sus acusaciones, ya que hasta el momento las auditorías a su gestión como edil de Cozumel, no les han dado elementos para ejercer juicio político en su contra; por otro lado, también tiene un amparo federal, por lo que dijo que los legisladores se la ….pensarán dos veces para continuar el asunto.

Que, aunque fuera sometido a juicio político, lo máximo a lo que el ex alcalde, Fredy Marrufo Martín, ahora delegado federal, se haría acreedor a una inhabilitación, para ejercer un cargo público de nivel estatal, por lo que, sin problemas, podría continuar como delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues es muy tarde para que eso sea tomado como antecedente para no darle el cargo.

El legislador Pereyra Escudero reveló que el Congreso local al no tener las pruebas técnicas suficientes solicitaron ahora el auxilio de la Auditoría Superior del Estado y están en espera de que les el dictamen. Empero, incluso las denuncias de carácter penal que interpuso la dueña de Cozumel, al alcaldesa Perla “Trump” Pech, fueron dirigidas a varios funcionarios municipales, pero no contra el otrora alcalde, eso como resultado del análisis de las cuentas públicas que dejó Marrufo Martín. Todo eso indica que la XV Legislatura, todos estos meses, se la pasaron dando atole con el dedo sobre el tema de los juicios políticos, cosa que no han podido concretar. ¡Abuelita tus chanclitas!

Sin tanto pancho

Al que sí inhabilitaron fue al ex tesorero municipal de Cozumel, Antonio Bernardo Baduy Moscoso, por espacio de 20 años para desempeñar cualquier cargo público, eso por las irregularidades encontradas por la Secretaría de la Contraloría estatal, durante la administración del entonces presidente municipal, Fredy Marrufo Martín.

Que la Secoes encontró que Baduy Moscoso realizó el uso irregular de recursos públicos, el incumplimiento de los planes bajo su responsabilidad, no realizar el proceso de entrega-recepción de forma adecuada, así como diversas anomalías relacionadas con su desempeño como tesorero, sin embrago hasta el momento, pese a las denuncias penales interpuestas por el ayuntamiento cozumeleño, existe alguna carpeta de investigación en su contra, pues, las “irregularidades” con las que se determinó su inhabilitación podrían ser consideradas como delito si se comprueban. Empero, eso nada asegura, pues ya ve usted, después, reaparecen como funcionarios estatales, aunque a nivel municipal, los hayan acusaron de todo, si no, ahí tiene de muestra al ex director general del Instituto de Planeación de Desarrollo Urbano de de Benito Juárez, de la administración de Julián Ricalde, Eduardo de Jesús Ortiz Jasso, ¿Qué? ¿No?

Las “sorpresas” de Morena

No es que sea bruja, pero se lo comenté en este espacio hace ya un par de meses, el partido Movimiento de Regeneración Nacional, llevará a la ex delegada de la Sedesol, Marybel Villegas Canché, como candidata a senadora, eso en primer lugar, por lo de la equidad de género, sobre el coordinador de Morena en Quintana Roo, el gallito feliz maya, José Luis Pech Várguez.

Que las encuestas, siempre favorecieron a la ex delegada de la Sedesol y ahora, ex priísta, Villegas Canché, quien aprovechó esas lecturas para mover sus cartas y darle su cariño al partido que le ofreciera una mejor candidatura.

Costumbre de Villegas Canché es dejar a los partidos, como las mujeres canijas dejan a los hombres que no les cumplen sus caprichos, para ir con quien le dé más….jijijijiji…igual, Maribel dejó al beliceño Raymundo King de la Rosa con el PRI, partido al que sólo llegó porque le convenía, y ahora que el tricolor, pese a las mentiras que diga El Pinocho, que se siente un líder de verdad, Enrique Ochoa Reza, está destinado al fracaso, al menos en Quintana Roo.

Otra menos en el PRI

Que en Cozumel, Morena pondrá a Juanita Alonso Marrufo como su candidata a la presidencia municipal, otra ex priísta que abandonó al fracasado tricolor de la ínsula para probar suerte con El Peje.

Incluso, Juanita Alonso Marrufo, quien fungió como tesorera durante la administración que encabezó Juan Carlos González Hernández, así como recaudadora de rentas de Sefiplan en Cozumel durante el sexenio de Roberto Borge Angulo, es también suplente de la regidora Gina Ruiz, esposa del ex alcalde Fredy Marrufo y no dudó en dejar al PRI e irse con Morena…ufff….siempre los mismos nombres. Tantán.

