Enrique Bunbury revela sus “Expectactivas”

“Intento no repetir fórmulas del pasado; busco que el rock o la música que hago ahora sea de 2017”, señaló el cantante durante la presentación de su nuevo álbum en México

Asael Grande

El rockero español, Enrique Bunbury, presentó en conferencia de prensa su nuevo material discográfico, “Expectativas”, noveno álbum de estudio, luego de su antecesor “Palosanto”, publicado 4 años antes. Sobre el disco que cuenta con 11 canciones en formato físico y digital, y que fue lanzado junto a un cortometraje (Expectativas, A Short Film, video que muestra el proceso de grabación en Texas, con un aire a expresionismo y a piano de café-bar de los años 30), Bunbury comentó: “el nuevo álbum, “Expectativas”, supone tres años de trabajo desde “Palosanto”, que se editó en el 2013, no había publicado un disco con canciones nuevas, no porque no quisiera, sino porque se interpusieron en mi camino otros trabajos que estuve realizando, un Dvd, hice un par de giras, pero a cambio he tenido el tiempo para ofrecer lo mejor o lo que considero más importante del trabajo que he estado realizando este tiempo, tengo una necesidad de expresión, de llegar al máximo en el trabajo de composición, de producción, este trabajo lo terminé hace un par de meses, a partir de ahora estoy compartiendo con todos las expectativas que tengo, con la gente que le gusta mi música, espero que le guste a la mayor parte de la gente”.

Con “Expectativas”, Enrique Bunbury ofrece un disco ambicioso, vibrante, implacable y hermoso. Es una pintura negra goyesca en la que, levemente, asoma la salvación. Sus once canciones son un ejercicio inteligente, crítico y crudo de belleza y arte: “este disco tiene textos sociales, que miran el mundo que nos ha tocado vivir, y creo que cualquier mexicano va a poder encontrar frases y versos, que sientan cómo se refleja la sociedad y la política de este país, canciones como “En bandeja de plata”, específicamente, o “La ceremonia de la confusión, y en “Parecemos tontos”, por ejemplo”, dijo Bunbury, cuyo álbum “Expectativas” canta contra la mediocridad, contra la idiotez, contra el crimen; un trabajo producido por el propio Bunbury y grabado con Los Santos Inocentes más el exquisito saxofón de Santiago del Campo -ex de Los Especialistas-.

Con “Expectativas”, Enrique Bunbury ofrece un disco ambicioso, vibrante, implacable, sus once canciones son un ejercicio inteligente, crítico y crudo de belleza y arte: “este es un disco que es especialmente oscuro, con poco lugar para la esperanza, la segunda parte encuentra refugio, muestra una serie de cobijos en los que busca profundizar, son el amor, el arte, la meditación, la contemplación, la gira empieza en España en diciembre, con unas seis presentaciones, y en febrero podemos decir que inicia la gira en serio, y vendremos a Latinoamérica, y en marzo serán nuestras presentaciones en México”, adelantó Bunbury, cuyo disco “Expectativas” contiene temas como: “La ceremonia de la confusión”, “La actitud correcta”, “Cuna de Caín”, “En bandeja de plata”, “Parecemos tontos”, “Lugares comunes”, “Frases hechas”, “Al filo de un cuchillo”, “Bartleby (mis dominios)”, “Mi libertad”, “La constante” y “Supongo”.