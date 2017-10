Los Pericos lanzan su disco “3.000 Vivos”

En este 2017 la agrupación cumplirá sus 3 mil presentaciones en vivo y lo festejan con su CD más DVD grabado en México

Asael Grande

Los Pericos tocan juntos desde hace 30 años, de manera ininterrumpida, con un promedio de 100 shows anuales. Precisamente este año, la agrupación llegó a las 3 mil presentaciones en vivo, desde aquel primer show el 14 de diciembre de 1986 en un pub de San Isidro, por ello, el grupo de reggae argentino, Los Pericos, presentó en conferencia de prensa su más reciente CD y DVD, “3.000 Vivos”, grabado en vivo en México en un estudio de TV de la capital mexicana: “estamos muy contentos, porque es la primera vez en treinta años que tenemos un dvd, se nos pasó, tenemos otro disco en vivo que es 1.000 vivos, que sacamos para los diez años de la banda, y ahora estamos llegando casi a 3 mil conciertos de Los Pericos, así que es un disco que pasa por todos los clásicos nuestros, y ha sido muy intenso el trabajo previo, Pericos es una banda que tiene muchos públicos en toda Latinoamérica, y en cada lugar, en cada región, hay temas que son más favoritos que otros, por lo cual tratamos de hacer un disco para todos, no sólo lo que nos gusta a nosotros, sino pensando en la gente, y en la historia de Los Pericos, entonces, pasamos de temas del primer disco, como ‘El ritual de la banana’, hasta ‘Anónimos’, que es el último éxito del disco Soundamérica, son 21 canciones, nos hubiera encantado incluir más, pero nos pone muy contentos el resultado, la respuesta inmediata, es un disco cargado de gran energía”, comentó Juanchi Baleiron, vocalista de Los Pericos.

En “3.000 Vivos”, Los Pericos repasan su grandes éxitos con invitados de lujo como Ciro Martínez (“Casi nunca lo ves”), Afo Verde (“Señales erróneas”), la mexicana Carla Morrison (“Anónimos), Dr. Shenka (“No me pares”) y los canadienses Magic! (“Waitin’”, “No way no” y “Caliente”). Tampoco faltan clásicos como “Runaway”, “Complicado y aturdido”, “Me late”, “Sin cadenas” y “El ritual de la banana”: “a lo largo de treinta años, había mucha gente que nos hubiese gustado invitar también, colegas de otras bandas con quienes en algún momento compartimos el escenario, pero a la hora de decidir los invitados, nos parecieron muy acertados, por ejemplo, Carla Morrison, que ya venía de cantar con nosotros en Soundamérica, queríamos que el tema ‘Anónimos’ estuviera también en este disco, y Carla quedó perfecta; el Dr. Shenka de Panteón Rococó, una banda con la que tenemos mucho en común, nos conocemos hace muchos años, hemos ido de gira juntos, compartido escenario, lo mismo Ciro Martínez, que es un artista gigante de Argentina, muy importante, y Magic, que si bien no los conocíamos, fue una propuesta de la compañía disquera, y tuvimos muy buena convivencia con él, teníamos una admiración mutua, fue todo muy natural la convocatoria a los invitados”, dijo, Gastón Goncálvez, bajista de Los Pericos, agrupación que se estará presentando este próximo 28 de octubre en el Plaza Condesa.