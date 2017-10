PAN, PRD y PT temen perder hoy en el Senado

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El panista Fernando Herrera, el perredista Luis Sánchez y el petista-lopezobradorista Manuel Bartlett seguro durmieron anoche inquietos.

Y es que no hay que ser muy ducho en eso de adivinar comportamientos para saber que los 3 no conciliaron el sueño porque perciben, saben, están seguros que el súper-experimentado priísta Emilio Gamboa y sus aliados del Verde Ecologista, más algunos senadores del PAN, PRD y PT o independientes, se los van a chamaquear en la votación de hoy para restituir o ratificar el cese del fiscal electoral tramposo Santiago Nieto.

Apanicados por las travesuras político-legislativas que saben hacer Gamboa y su grupo de 56 legisladores tricolores, Herrera, Bartlett y Sánchez decidieron tomar la tribuna y reventar la sesión ordinaria de ayer, antes de aprobar el procedimiento que se había establecido en la Jucopo para tramitar la restitución o cese definitivo de Santiago Nieto.

Y es que a pesar de sus jaloneos y berrinches, los mismos coordinadores Herrera, Bartlett y Sánchez no pudieron torcerle la mano a Gamboa y a Carlos Alberto Puente del PVEM dentro de la Junta de Coordinación Política para cambiar el procedimiento de la votación.

Bajo la presidencia de la priísta Ana Lilia Herrera los coordinadores habían aceptado horas antes que el Pleno senatorial recibiera y escuchara sin límite de tiempo al ex fiscal electoral, el tramposo Santiago Nieto, y al titular interino de la PGR Alberto Elías Beltrán.

Y después de eso votar en papeletas que serían depositadas en una sola urna colocada en la tribuna y ante los ojos de todos, por su restitución o por su cese definitivo.

El panista Fernando Herrera, el perredista Luis Sánchez y el petista-lopezobradorista Manuel Bartlett pegaron el grito en el cielo. Ellos quieren que el ex fiscal Nieto y el Procurador Interino comparezcan sólo ante los 16 miembros de la Comisión de Justicia y que luego que cada senador vote en el Pleno en el tablero digital para que todos se enteren de cómo votó cada quien.

Y es que el panista Fernando Herrera, el perredista Luis Sánchez y el petista-lopezobradorista Manuel Bartlett no están seguros de la honestidad de sus compañeros de bancada y creen que Gamboa y los del PRI, o los del PVEM pueden comprarlos. Y así conseguir los votos que les hacen falta para ratificar el cese de Santiago Nieto.

Es decir, los 3 coordinadores de la oposición del PAN, PRD y PT creen que sus compañeros de bancada son corruptibles.

A su vez Ana Lilia Herrera, presidenta de la Jucopo, afirma que el voto a través de papeleta garantizaría la absoluta libertad de cada senador para votar como se le dé la gana o como le diga su conciencia.

Hacerlo a través del tablero electrónico amarraría cada voto a una línea de partido.

Votación decidida

El jaloneo deja al descubierto un asunto grave: El panista Fernando Herrera, el perredista Luis Sánchez y el petista-lopezobradorista Manuel Bartlett están empecinados en restituir al ex fiscal electoral Santiago Nieto.

Su argumentación, basada en percepciones no en hechos, advierte que el cese de Nieto fue dictado por el presidente Enrique Peña Nieto porque el fiscal estaba a punto de meter a la cárcel a Emilio Lozoya, ex director de Pemex y ex colaborador del mexiquense en la campaña presidencial de 2012, porque este recibió 10 millones de dólares de la constructora internacional Odebrecht para financiar esa campaña.

Eso dicen y repiten hasta el cansancio los 3.

De nada sirve recordarles que a pesar de lo que se ha dicho en el expediente brasileño de Obredecht en Brasil, no existen ni pruebas ni testimonios ciertos ni cuentas bancarias certificables que establezcan esa entrega de 10 millones de dólares a Lozoya.

De nada sirve tampoco que se les recuerde que Nieto, como fiscal electoral, violó y anuló el debido proceso en la investigación contra Lozoya por el caso Odebrecht al revelarle al diario Reforma datos y cuentas y montos sobre esa investigación.

Y es que al dar la entrevista que dio a Reforma y que sirvió para que la publicara como nota principal en su edición del miércoles 18 de este mes, Nieto –quien se dice experto en leyes y en normas electorales–, actuó a favor de Lozoya y su impunidad.

Con las pruebas que hay de esta violación al debido proceso, la Suprema Corte de Justicia anularía cualquier juicio o sanción en contra de Lozoya por el caso Odebrecht.

Pero nada de esto cuenta en la defensa obcecada del panista Fernando Herrera, el perredista Luis Sánchez y el petista-lopezobradorista Manuel Bartlett.

¿Rumbo al fracaso?

Como todo eso sí lo saben Emilio Gamboa y su grupo y el del Verde de Carlos Puente, más algunos otros senadores de las bancadas del PAN, PRD y PT, entonces lo más probable es que hoy la votación del pleno ratifique el cese definitivo de Nieto.

El asunto es al final una cuestión de números: el PRI suma 56 senadores, el Verde 6 lo que da 62 de 138 que es el total del Senado.

El PAN con 37 legisladores (de los cuales al menos 19 no jalan con su coordinador ni con su dirigente nacional Ricardo Anaya; y 5 mantienen una actitud de franca oposición); el PRD que se quedó con 8 y el PT suma 16 gracias a que el poblano neolopezobradorista Miguel Barbosa se llevó a 10 del PRD al PT, hacen un total de 61.

Pésimo total. Por 1 les pueden rebasar los de Gamboa y Puente.

En este contexto todo se centra en el voto de los 5 senadores independiente, a saber:

Luisa María Calderón (sí la hermana del ex presidente Felipe Calderón y cuñada de Margarita Zavala , quienes simplemente no pasan ni a Ricardo Anaya ni a los socios de éste, entre ellos Fernando Herrera ).

(sí la hermana del ex presidente y cuñada de , quienes simplemente no pasan ni a ni a los socios de éste, entre ellos ). Manuel Cárdenas, el senador que sustituyó a la hija de Elba Esther Gordillo, Mónica Arriola , quien falleció.

el senador que sustituyó a la hija de , quien falleció. Alejandro Encinas, quien a veces jala con Andrés Manuel López Obrador y otras con el PRD.

quien a veces jala con y otras con el PRD. El profe Raúl Morón, quien todos saben milita en Morena pero que se dice independiente.

quien todos saben milita en Morena pero que se dice independiente. Armando Ríos Piter, hoy en vías de ser candidato independiente a la Presidencia de la República.

Cuatro de ellos ya han dicho que votarán por la restitución. Pero ni esa declaración alivia ni al panista Fernando Herrera, ni al perredista Luis Sánchez ni al petista-lopezobradorista Manuel Bartlett quienes no confían para nada en los senadores de sus bancadas.

Tampoco se sabe cómo actuarán al final los 5 rebeldes del PAN: Ernesto Cordero, Javier Lozano, Roberto Gil Zuarth, Salvador Vega Casillas y Jorge Lavalle.

Los arreglos que existan, los conoceremos hoy si es que hay votación y si los 3 dudosos coordinadores de la oposición no deciden de nuevo ordenar la toma de la tribuna y se reviente de nuevo la sesión.

