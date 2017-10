History presenta nuevos episodios de “Persiguiendo a Hitler”

Valiéndose de nueva evidencia y las más modernas tecnologías, un grupo de investigadores seguirá tras las huellas que habría dejado Hitler y aclarar de una vez por todas si éste es un caso casi perfecto de una muerte fraudulenta

Viernes 27 de octubre, 22:00 horas

History lleva hasta la pantalla de millones de espectadores latinoamericanos uno de los casos del FBI que ha estado latente durante 70 años, mostrándole a la audiencia cómo un grupo de connotados investigadores realizan una nueva cacería para poder finalmente responder a la pregunta que por décadas ha estado en la nebulosa: ¿Sobrevivió Adolf Hitler a la Segunda Guerra Mundial?

A comienzos del año 2014, el FBI desclasificó cientos de documentos confidenciales que demuestran que Hitler no se habría suicidado, sino que había escapado a Sudamérica después de la caída de Alemania. Un memo del propio J. Edgar Hoover dice: “los oficiales del ejército estadounidense en Alemania no han localizado el cuerpo de Hitler y no hay ninguna fuente confiable que diga definitivamente que Hitler está muerto”.

La nueva temporada de la serie documental de “Persiguiendo a Hitler”, muestra cómo el equipo investigador, provisto de avanzada tecnología y con la información disponible en los nuevos archivos que el FBI ha dado a conocer, podrá abordar este caso como si fuera la investigación de una muerte en estos días. Desde una misteriosa guarida nazi en lo profundo de la selva en Argentina o buceando en la búsqueda de evidencia de un submarino perdido, el que podría haber transportado a Hitler hacia Sudamérica, el equipo de investigadores se centrará en pistas verificadas en este nuevo intento por resolver un caso de muerte fraudulenta: seguimiento del dinero, dónde fue visto el sujeto por última vez, reportes de testigos, contacto con personas relacionadas e investigación forense.

Sólo a través de las pantallas de History la audiencia latinoamericana podrá ver una completa serie documental que mostrará cómo, gracias a la desclasificación de documentos de los departamentos de inteligencia en todo el mundo, ha sido posible acceder a abundantes nuevas pistas, las que han sido analizadas mediante modernas tecnologías, permitiendo así a los investigadores reabrir este conocido caso, con la esperanza de aclarar el misterio que rodea la desaparición de uno de los criminales más grande de todos los tiempos.

