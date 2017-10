Miguel San Román ilumina el rostro de las estrellas

El diseñador de imagen crea verdaderas maravillas con sus clientes y asegura: “no hay mujer fea, sólo mal arreglada”

Arturo Arellano

Miguel San Román es un talentoso diseñador de imagen que promueve su plan “Belleza profunda sensitiva aquí y ahora”. Desde muy temprana edad empezó a desarrollar su habilidad para transformar a las personas, dándoles bienestar y alta autoestima, lo cual lo llevó a desarrollarse exitosamente trabajando con grandes estrellas de la farándula, que han confiado en su capacidad de transformación, con maquillajes, peinados, atuendos y demás herramientas.

Miguel San Román visitó la redacción de DIARIOIMAGEN para hablar en relación a su San Román Studio “viajo a la Ciudad de México esporádicamente, pero a raíz de que tuve la gira del concierto de la primera generación de La Academia ya empecé a trabajar más aquí, conocí a Felicia Garza y me han estado buscando mucho, voy a venir a maquillar a Dulce para su concierto del Teatro Metropólitan. Lo mismo, espero poder entrar a trabajar a la obra de ‘Arpías’. Estoy disponible en toda la República Mexicana, lo mismo viajo a Estados Unidos, Cuba, Colombia y me puede contratar cualquier tipo de persona en el lugar que sea”.

Describe que “no tengo un target en específico, me buscan más las mujeres por las asesorías, donde maquillas, peinas y demás, pero me busca todo tipo de personas, incluso novias, bodas, XV años, fiestas privadas, graduaciones, todo eso. No tengo una limitante, me gusta diseñar en base a tres fundamentos, lo que está de moda, lo que te queda y tu personalidad, porque muchas veces algo puede estar de moda, pero si no te sientes a gusto con ello pues no, y otra cosa tu personalidad, si eres histriónico narcisista obviamente lo que quieres es llamar la atención, a ese tipo de personas se les propone algo espectacular y recibes comentarios de ‘Wow te ves increíble, quién te lo hizo’, la publicidad es la gente y el boca en boca”.

Refiere que “de mis proyectos más grandes, estuve en la inauguración y clausura de los Juegos Panamericanos, donde maquillé y peiné para el espectáculo. Veo las necesidades del cliente, si es para televisión son otras técnicas porque ya tienes que pensar en el HD, si es para deportistas, no se les puede maquillar mucho por el sudor, entonces es eso entre la necesidad y el evento al que asisten, se decide qué hacer, siempre procurando innovar y ser diferente a los demás. Porque en esto la competencia es con uno mismo, para ir creciendo y creciendo para cada vez ser mejor tanto profesionalmente y como persona podrás ser muy bueno en lo que haces pero si eres prepotente no va a funcionar”.

La importancia de la imagen dice “la da la sociedad, porque hoy en día o que te dicen es que la mujer debe ser flaca y el hombre de determinada manera, en base a la sociedad se han dado estándares; sin embargo, lo que debe ser más importante lo que uno lleva dentro. Ahora nosotros les damos imagen porque de pronto hay personas con muy baja autoestima y luego de que nosotros las arreglamos salen con una actitud nueva, hasta altanera, diferentes, eso deja satisfacción, porque la gente cree que es fea, pero no hay personas feas ni inferiores, sólo deben subir su autoestima. Yo estudié psicología y para tratar la autoestima se llevan años, pero con el maquillaje en un ratito ya les subiste el ego y se sienten mejor, la imagen es importante por ello”. Además de su asistencia personal, San Román tiene un estudio en Guadalajara, donde cuenta con personal capacitado para atender a cualquier necesidad en este sentido. En este mes contra cáncer, San Román regalará en el programa “Sale el sol” un par de cabelleras nuevas a dos pacientes de cáncer de mama, ya sea aplicación por cortina o con queratina.

En su carrera, el diseñador de imagen ha trabajado con Paty Cantú, Carmen Campuzano, Maite Perrioni, Lis Vega, Lorena Herrera, Miriam Montemayor, Toñita, Laura, Wendoline, Felicia Garza, Dulce y otras, además de s personalidades de la socialité nacional e internacional.

Las redes sociales de Miguel San Román son: Instagram: Miguel San Román Rubio; TW: Miguel San Román R y FB: Miguel San Román Master Makeup, mientras que sus teléfonos son 3312282833 y 3316150964