Polémico “aspirante”

Punto por punto

Augusto Corro

La secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, designó al senador Miguel Barbosa Huerta, coordinador de la organización estatal de ese partido, en Puebla.

Según la dirigente, se hizo una encuesta en que el legislador resultó el ganador. Con ese cargo, Barbosa Huerta, perredista de hueso colorado, tiene el apoyo de Morena para buscar la candidatura al gobierno poblano.

El legislador abandonó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en una de las múltiples desbandadas de senadores. Su participación en el partido amarillo fue de altas y bajas. Estuvo en el pináculo cuando en representación de su partido participó en el malogrado Pacto por México.

Fue el propio Barbosa Huerta quien aceptó que el mencionado pacto dañó la imagen del PRD. Tras su entreguismo al gobierno federal, el senador optó por salirse delsol azteca y refugiarse en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

¿Se relajaron los requisitos en Morena para admitir a perredistas arrepentidos? ¿Se trata de pintar de amarillo a Morena?

Barbosa Huerta no la tendrá fácil en Puebla. Martha Erika Alonso, esposa del ex gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, también quiere la gubernatura.

MAYOR PROTECCIÓN A MUJERES

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó que las medidas preventivas para proteger a las mujeres no producen resultados deseables.

No tenía que molestarse en informar lo que todo mundo sabe. Ahí está el número de feminicidos que azota al país. Que la norma orienta a la proteger la vida de las mujeres no funciona, no es un secreto.

Sin embargo, el asunto de los misóginos tiene que analizarse a fondo y encontrar las causas de su conducta. ¿Por qué ese odio contra las mujeres? ¿Es en el hogar, con el ejemplo de los padres donde empieza el problema?

Piensa que sí es muy importante que se proteja a la mujer ante las agresiones de los “machos”, pero si se quiere erradicar el problema, deben ir a la raíz del mal.

La sicología y la siquiatría tendrán que jugar un papel muy importante en este renglón. Y claro, realizar campañas de orientación a niños y jóvenes para inculcarles el respeto a las mujeres.

Mientras más pronto inicie, menores serán los problemas. Nuestra sociedad está azotada por la violencia. En nosotros está agudizarla o suprimirla. Prevenir es mejor que lamentar.

ROBO DE AUTOS

En México, entre abril del año pasado y marzo de este fueron robados 76 mil 334 automóviles, según declaraciones de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Esos vehículos son llevados por las mafias internacionales o nacionales a países del Medio Oriente, Europa del Este y África.

Si su coche está asegurado no tiene tanto problema para recuperar su inversión. Sino, tendrá que aceptar la pérdida con resignación.

Lo grave de la situación se presenta cuando los conductores son asesinados a balazos, golpeados o “paseados” en sus propios automóviles en la recolecta de los cajeros automáticos.

Las autoridades fueron rebasadas, desde hace varios años, por las bandas de robacoches. Aunque se logran recuperar algunas unidades, la cifra es baja. Las cifras globales nos reflejan que quienes se dedican a robar autos lo hacen con total impunidad.

Los mafiosos sacan a los vehículos robados por Tamaulipas y Veracruz en contenedores. Ante ese tipo de delincuentes no tenemos defensa alguna.

DOS NOTAS AMABLES

En los diarios internacionales apareció la noticia sobre dos notas escritas a mano por el científico Albert Einstein, que fueron subastadas en Jerusalén por 1.56 millones de dólares. En ellas explica cuál es el secreto de una vida feliz.

Textual: Una vida tranquila y modesta aporta más felicidad que la búsqueda del éxito, que implica una agitación permanente”. Y “donde hay voluntad, hay un camino”.

De acuerdo con la información de El País, Einstein escribió las notas como propina para un cartero del hotel Imperial de Tokio donde se hospedada, en 1922.

Sin duda, la reflexión de Einstein, uno de los sabios más importantes de la humanidad, hará pensar a muchas de las personas interesadas en encontrarle un sentido a su vida.

ALGO CURIOSO

A algunos políticos les dio por escribir libros, como pretexto para hacer propaganda. ¿Les funciona ese artilugio? Es posible. Digo esto, porque los mexicanos leen poco y no pienso que se desvivan en buscar las obras de las ilustradas personalidades. A Margarita Zavala, la ex panista, ya se le ve con el libro de su autoría bajo el brazo, titulado “Es la hora de México”. Si se anima a leerlo, le ruego que me lo platique, para entender mejor la “grilla”. ‘Usted que opina amable lector?

aco2742@hotmail.com