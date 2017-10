Herrera (PAN), Bartlett (PT-Morena) y Sánchez (PRD), ante el vacío

Pues nada, por más que hacen declaraciones tronantes contra el PRI y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a quienes amenazan un día sí, y otro también, de que los van a someter a una derrota irreversible para reponer en su cargo al frente de la Fepade al ex fiscal Santiago Nieto, los 3 coordinadores de la oposición en el Senado no logran obtener el apoyo de sus legisladores ni siquiera para integrar el quórum de 65 senadores para poder iniciar la sesión del pleno donde luego votarían la restitución del ex fiscal defenestrado.

Y es que la mitad más 1 de 128 senadores suman justo 65 que por más que los buscan el panista Fernando Herrera, el perredista Luis Sánchez y el petista-lopezobradorista Manuel Bartlett no los encuentran.

Ayer ni siquiera lograron juntar 40, y por ello el presidente del Senado, el panista rebelde Ernesto Cordero, tuvo que cancelar la sesión y posponerla para hoy jueves a las 11 de la mañana.

En sus respectivas instalaciones dentro de la sede senatorial de Reforma e Insurgentes estaban concentrados 56 legisladores del PRI y los 6 del Verde Ecologista, quienes se quedaron quietos sin asistir al pleno justamente para no calificar el quórum “porque a nosotros no nos urge validar el trámite del fiscal-electoral-carnal”, nos dijo uno de ellos.

Emilio Gamboa tiene concentrados a sus priístas y Carlos Alberto Puente a sus verdes sólo por si acaso se requiere ir a la batalla final de una votación del pleno. Pero no para hacerle el juego a los 3 coordinadores de la oposición.

Los del PRI y del Verde saben que el viernes 3 de noviembre vence el plazo de 10 días hábiles establecido en los reglamentos, para que la oposición en el Senado, formada por las fracciones del PAN, PRD y PT-Morena, logren avanzar con un procedimiento para someter en el pleno una votación que les dé la mitad más 1 que requieren para revertir el cese del ex fiscal electoral Santiago Nieto.

A ver si hoy sí lo logran

Y mientras tanto su obstinación por restituir al mencionado ex fiscal, ha provocado una parálisis legislativa que ya impacta en la necesaria aprobación del Presupuesto de Ingresos, cuya fecha constitucional límite es el 31 de este octubre.

De ello depende que se apruebe el complejísimo paquete de normas y leyes fiscales que haría posible recaudar los 5 billones 279 mil 667 millones de pesos para poder sustentar el Presupuesto de Egresos para 2018.

Y como Usted y yo sabemos del Presupuesto de Egresos depende el pago de nóminas de la burocracia en todo el país, desde los gobernadores y los alcaldes a los maestros y los bomberos, y para pagar el mantenimiento y realización de obras de todo tipo.

De todo lo que requiere de dinero.

Los primeros nerviosos y ya francamente irritados son los 12 gobernadores del PAN y los 4 del PRD, quienes ya han comenzado a urgir al coordinador de la bancada del PAN, al aguascalentense Fernando Herrera, y al perredista Luis Sánchez, coordinador de la mini bancada del PRD a que le bajen a su guerra en favor del truculento ex fiscal Santiago Nieto.

Al coordinador de la bancada del PT-Morena Manuel Bartlett y su vicecoordinador Miguel Barbosa nadie los presiona porque ese bloque todavía no cuenta con ningún gobernador.

Ya van 3 días y nada

Y mientras tanto ya van 3 días de conferencias de prensa de los 3 coordinadores de la oposición en las que han hecho toda clase de proyecciones y amenazas sin que ninguna de ellas haya derivado en ninguna realidad.

El problema es que ya comienzan a contradecirse.

Ayer, mientras el coordinador de la mini bancada del PRD, Luis Sánchez, advertía que en protesta porque PRI y el PVEM no aceptaban las condiciones de él, de Bartlett y de Herrera ellos habían acordado que ningún senador del PAN, PRD y PT se presentara a la reunión de trabajo de las comisiones unidas programadas ayer por la tarde, donde se discutiría el paquete presupuestario del próximo año.

“Por hoy, hemos acordado que no se realizará la sesión de la Comisión de Hacienda, tampoco vamos a ir a esta reunión, las actividades se paran hasta que entiendan que no pueden actuar de esta manera”, señaló enojado.

Simplemente no habrá ningún trabajo en ninguna comisión que tenga que ver con el dictamen del Paquete Económico… “si ellos (PRI y PVEM) están forzando las cosas, nosotros también podemos forzarlas”, advirtió.

En apoyo de Sánchez, el senador de Morena reconocido por su cercanía a Marcelo Ebrard, Mario Delgado, ratificó lo dicho por el coordinador de los senadores del PRD, que la oposición acordó retirarse del análisis de la Ley de Ingresos 2018 hasta que se resuelva “esta crisis”, es decir, hasta que se restituya a Santiago Nieto al frente de la Fepade.

No es cierto

Más tardaron Sánchez y Delgado en decir lo anterior, que salir el coordinador de los panistas, el aguascalentense Fernando Herrera a rectificar hechos:

En un comunicado advirtió: “El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) rechazó que la aprobación de la Ley de Ingresos esté condicionada al procedimiento para objetar la remoción del titular de la Fepade, Santiago Nieto, como pretenden hacer creer el PRI y el PVEM.

“No hay tal secuestro; es una argucia para manipular”, afirmó Herrera.

Sin embargo insistió en que junto con los coordinadores del PRD y PT-Morena acordaron mantener la ruta trazada para objetar la remoción de Santiago Nieto: máxima transparencia y voto público.

“No nos vamos a apartar ni un solo centímetro de esa dirección que hemos definido de manera conjunta”, afirmó.

En conferencia de prensa agregó:

“Quienes nos encontramos hoy aquí no aceptamos una votación secreta a un agravio del carácter público; hemos definido nuestra conducta de manera pública y pública vamos a hacer nuestra postura sobre esta coyuntura que se ha presentado.

“El PRI no ha modificado su intención de tener en la clandestinidad los votos que de manera pública no puede conseguir, hoy los senadores y las senadoras de esta soberanía han expresado mayoritariamente su punto de vista en contra de esta arbitrariedad, cometida o instrumentada a través del encargado de despacho.

“Los senadores independientes se han manifestado; la suma de las fracciones parlamentarias y la expresión pública que han hecho genera una mayoría. De tal suerte que el PRI pretende construir artificialmente, a través de la oscuridad, un número suficiente que justifique la atropellada decisión que han tomado.

“Por eso, vamos a continuar en la ruta que hemos trazado: esta amenaza de regresión genera la oportunidad de coincidir a los diferentes partidos políticos que creemos en un México distinto, que creemos en un México mejor, que creemos en un México donde se respeten las instituciones. Por eso estamos aquí y vamos a dar la pelea”.

Sin embargo ni Herrera ni Sánchez ni Bartlett pudieron explicar cómo es que sus bancadas, junto con los 4 independientes que han dicho que los apoyan en su intento de restituir al fiscal electoral despedido, y que todos sumarían justamente 65 senadores, es decir la mitad más 1 necesarios, no logran reunirse para poder avanzar en una votación cierta en favor de sus intenciones.

Y mientras declaran y declaran, Herrera, Bartlett y Sánchez pasan los días y no logran avanzar en lo que dicen.

Hoy están nuevamente citados a las 11 para intentar otra sesión. Pero nada asegura que logren ahora sí obtener la mitad más 1 que les permitiría tener quórum.

¡¡Vaya berenjenal político que han hecho, y en el que están metidos!!

