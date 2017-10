Charla del Papa con niños de Jojutla afectados por el terremoto

Videomensaje de unidad y aliento para morelenses

El Papa Francisco envió un mensaje de unidad y aliento a niños y jóvenes de los municipios más afectados por el sismo del 19 de septiembre en Morelos, así como a las mujeres internas del Centro Federal de Readaptación Social ubicado en el estado, las que se han solidarizado con las víctimas del movimiento telúrico.

“Lo que ustedes están viviendo ahora, es un paso en el camino de la vida, para poder después vivir mejor todavía”, expresó el pontífice en una charla a través de videoconferencia con niños y jóvenes de Jojutla y Tetela, así como mujeres internas del penal.

Desde Roma, acompañado por los directores mundiales de la Fundación Scholas Occurrentes, José María del Corral y Enrique Palmeyto; así como el director en México, Héctor Sulaimán, el Papa Francisco pidió seguir adelante, convencidos de que “la unidad es superior a cualquier conflicto”.

La conversación, organizada por Scholas, formó parte de un recorrido que a través del video, realizó el pontífice por cinco países diferentes en donde, se dijo en la presentación, los niños han sufrido duras experiencias en los últimos días y están tratando de transformar ese dolor a través de la música, el deporte y el amor que tienen por su familia.

El intercambio inició en el albergue de Jojutla, que aloja 70 familias damnificadas, con servicios de tres comidas al día, regaderas, terapias y actividades recreativas, donde se dieron cita el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, Jorge Márquez.

También acudieron el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, y el obispo Ramón Castro, así como decenas de niños y jóvenes, cuyas casas y escuelas colapsaron a consecuencia del sismo del 19 de septiembre.

Joaquín, de ocho años de edad, abrió la conversación con el Papa Francisco, con un “hola Santo Padre, soy Joaquín”, y causó una sincera carcajada del Pontífice cuando en vez de relatar su experiencia vivida en el sismo, pidió: “que él me pregunte”.

A su vez, Teresa, una niña de 10 años que vio su escuela convertida en escombros a causa del sismo, explicó que el dibujo de su experiencia forma parte del mural que hicieron niños y jóvenes para externar su experiencia.

Enseguida, se dio paso al diálogo con las internas del penal, con un mensaje del titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales: “Papa Francisco, reciba nuestra gratitud y agradecimiento por la solidaridad que ha brindado a nuestro pueblo por los sismos que vivimos”.

El Papa Francisco dijo recordar su visita a México, así como un recorrido que realizó al penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, “y recuerdo que les dije ahí ver siempre adelante”.

Expresó a las internas que “sigan adelante por ese camino, sean corajudas -cómo decimos an Argentina-, no tengan miedo a construir caminos de paz, de entendimiento, porque la pelea no llega a ninguna parte”, subrayó.

“La unidad es superior a cualquier conflicto, sigan adelante. Qué Dios los bendiga y recen por mi”, remató.