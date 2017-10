Aarón Díaz es el rostro de Perry Ellis

El actor es el primer latino en representar la imagen de la marca a nivel mundial

Arturo Arellano

Por primera vez en la historia, Perry Ellis, reconocida marca de ropa y perfumería para hombres en el mundo, hace de un latino su imagen para representarlos a nivel internacional y en este caso es el actor mexicano Aarón Díaz, quien arranca este proyecto con la presentación de una fragancia y una campaña que ya fue lanzada en Estados Unidos, al igual que la fragancia, ya que es Nueva York, la casa matriz de la empresa. A partir de esta semana, la fragancia estará disponible también en México, por lo que el actor ofreció también una firma de autógrafos en una plaza de la Ciudad de México, para quienes la adquirieron.

Previo a esto, Aarón Díaz ofreció una conferencia de prensa, en la que se dijo complacido de colaborar con una marca que lo ha conquistado “El hombre Perry Ellis es versátil, es activo, le gusta verse bien y es que ¿a quién no le gusta?, la diferencia es que Perry Ellis además de hacerte ver bien, también te hace sentirte bien, sus productos son cómodos. Para mí es un placer que me hayan elegido como rostro de la campaña, pues siempre han sido una marca bastante profesional, muy activa, si bien cuando el murió (el fundador de la marca), se tuvo una baja como de año y medio, ahora con el equipo que se ha formado se están haciendo cosas muy interesantes”.

Refirió que “tardamos 13 horas haciendo la campaña y si no fuera por el tipo de materiales que usan en su ropa, creo que no lo hubiéramos logrado, se habría roto algún pantalón o simplemente no lo hubiera aguantado si me sintiera acartonado o sin libertad para moverme. Como consumidor se agradece que te ofrezcan ropa que te gusta y que además se ajuste a tu cuerpo, eso es muy bueno, es ropa ligera, cómoda, porosa, no te hace sudar y te permite movilidad, no es lo mismo que cualquier traje”.

Asegura que “de pronto no se cree que la tecnología vaya de la mano de la ropa, pero si tiene mucho que ver, las mujeres están más familiarizadas en ese tema, pero es bueno que los hombres empecemos también a conocer. Además de la fragancia, se vienen más cosas en el tema de ropa que también estaré promoviendo”.

En ese mismo tenor, explicó “la fragancia ya se presentó en Los Ángeles, en Nueva York, en gran parte de Estados Unidos. Lo que puedo decir es que no puedo trabajar con una marca en la que no crea, como actor puedo fingir, pero en la vida cotidiana no soy de los que mienten o fingen, de manera que si algo no me gusta lo digo y no me prestaría para algo que no me tenga contento, en este caso Perry Ellis me ha tomado en cuenta y yo lo agradezco, también con mi punto de vista”.

De la fragancia se refiere que “las notas olfativas de esta nueva creación aromática abren con bergamota italiana, lavanda y verbena, que le dan un aire sumamente fresco y jovial, seguidas de enebro, geranio y romero, para crear una sensación olfativa profunda”.