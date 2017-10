Franco Escamilla cimbrará a carcajadas la Arena Ciudad de México

“El amo del sarcasmo” se presentará el próximo 3 de diciembre con su show “Por la anécdota”

Asael Grande

Franco Escamilla es conocido en el medio artístico como “El amo del sarcasmo”; comedia sumamente divertida y garantizada, profesionalismo, gran carisma y carcajadas seguras, y que este próximo 3 de diciembre se presentará por primera ocasión en la Arena Ciudad de México, en donde el público podrá disfrutar de buen humor, de un verdadero rey de la comedia.

Un espectáculo muy completo, donde incluye monólogos con temas originales y de actualidad. Franco Escamilla, el standupero más famoso de México, luego de triunfar por todo el continente marcando récord de ventas con más de 150 mil tickets vendidos en el 2016, lanzó un nuevo tour mundial que lo ha llevado por más de 25 países a lo largo del 2017: “con el tema del stand up, yo soy de los que cree que nació hace como cuarenta años, precisamente aquí en la Ciudad de México, lo viene a establecer como tal el maestro Munguía, creo que Rogelio Ramos, Adal Ramones, hicieron lo suyo al respecto, pero esta nueva generación la catapultan programas como Stand Parados, los especiales de comedia de Cómic Center, a raíz de ahí ya se ha hecho más moda, y estar aquí en la Arena de la Ciudad de México, sí da miedo, es emocionante, no sé si tenga que ver que sea un show de comedia, da lo mismo ver a un cantante que un partido de básquet, la comedia tuene su lugar y se lo ha ido ganando poco a poco en México, esperemos que esto sea parte de esa cadena de movimientos que hagan que el stand up y la comedia en general encuentren cada vez plazas más grandes en la Ciudad de México”, dijo Franco Escamilla en conferencia de prensa.

Luego del gran éxito que obtuvo en la participación del Stand Up Comedy Fest, el comediante Franco Escamilla se presentará este próximo 3 de diciembre en la Arena CDMX, con su show “Por la anécdota”, como acertadamente ha nombrado el comediante este Tour 2017, en donde el comediante da un anecdotario de situaciones cotidianas, con su divertida forma de narrar, su peculiar acento y la risa contagiosa que hace que el público interactúe con el comediante: “cada año sacamos un show nuevo, el show del próximo año se llama RPM, y esperamos estrenarlo en enero, este irá a París, a Londres, a países de Europa que han creído en nosotros, el show de la Arena CDMX, dura dos horas, tenemos un invitado internacional, será una gran sorpresa, el show que presentamos, ‘Por la anécdota’, es cien por ciento anécdotas de un servidor, el público tiene que vivirlo”, finalizó Franco Escamilla, quien constantemente se reinventa, por ello ofrecerá una velada de anécdotas desde la óptica del comediante, la vida familiar, la convivencia con los amigos y situaciones en las que el protagonista las vive como ingrediente principal. Franco Escamilla llevará su buen humor a la Arena Ciudad de México, convirtiéndose así en el primer comediante que se presenta en tan importante recinto de espectáculos.