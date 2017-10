Odebrecht-Fepade: cinismo ofensivo

Índice político

Francisco Rodríguez

El corrupto altanero, el arrogante que se ufana de serlo, aquél que no conoce la vergüenza ni estima el daño que pueda causar a todo un pueblo merced a sus latrocinios, liviandades y violaciones sistemáticas a la ley establecida, no puede ser otra cosa sino el perfil exacto que corresponde a un cínico empedernido. Todo un candidato a camisa de fuerza.

Superlativamente cínico si insiste en aferrarse al uso de los poderes del Estado para consumar sus sandeces, ignorancia y desenfreno en el prevaricato, el abuso de funciones, la venta maquinada de la soberanía nacional, el entreguismo en brazos de los verdugos a quienes supone cómplices y la destrucción del orden interno, la convivencia pacífica y la obediencia a las normas.

Utilizo el adjetivo cínico, sólo porque la costumbre inveterada del periodismo mexicano ha asumido como norma de conducta eludir las calificaciones exactas, pero necesariamente majaderas, para referir las conductas de quienes desde cualquier posición de poder destruyen la dignidad y el orgullo de los bien nacidos en esta tierra generosa.

Sé muy bien que me quedo corto en esta adjudicación gramatical, que requiere un ¡hasta aquí!, un ¡ya basta! a los perfumados gobernantes de México, más a los que se han pasado de la raya, del castaño oscuro, en función de hacer prevalecer sus intereses monetarios sobre las exigencias colectivas. Los que rehúyen a un juicio histórico que de todos modos ha sido y será emitido, pésele a quien le pese.

El cinismo es inaudito. Toca los extremos sensibles del escatológico uso de los medios a su servicio para desorientar y desinformar a la población, el crimen proditorio‎ propio y el de sus secuaces del narcotráfico para sembrar el terror y el desasosiego entre la ciudadanía, el dinero…

… de nuestros impuestos para su peculio personal, el nombre de México para barrer y trapear en su perjuicio en cuanta negociación de mentiritas dicen que establecen.‎ El honor nacional que ponen de tapete para que cualquier gerentillo de los intereses exteriores imponga su voluntad sobre el colectivo.

La pavorosa inflación, el alza desenfrenada de los artículos de consumo básico, la devaluación monetaria sin fin, el alza explosiva de la delincuencia y de los delitos de alto impacto, el robo electoral, el dispendio administrativo para la comodidad de los favoritos y el desorden absoluto en todos los renglones de la vida nacional…

… tienen su origen y destino en la demencial corrupción emulada por sus vástagos políticos en los tres órdenes de gobierno, Ejecutivo, Legislativo y Judicial y en los tres niveles geográficos, federal, estatal y municipal, orientada por la rapiña y la destrucción del concepto de lo mexicano, de la idea de país.

Un gobierno que ha llegado al extremo de desacreditar a sus únicas instituciones encargadas de la vigilancia, la honradez y la imparcialidad del desarrollo electoral, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Federal Electoral y la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, pide a gritos ser declarado incapacitado mental, para el bien de todos.

Los cínicos que han provocado una crisis política como la que estamos viviendo, por el único afán de salir bien librados en la investigación de los sobornos, extorsiones y chantajes de la empresa brasileña Odebrecht, la misma que ha librado condena en México, aunque esté sentenciada en prácticamente toda Latinoamérica… … por el objetivo de no perder el registro de ese fantasmal ente llamado PRI, por no ser enjuiciados por la opinión pública el día de la jornada electoral, por su empeño en aparentar lo que no son ni han sido, sólo demuestran su absoluta incapacidad para cualquier ejercicio de gobierno. Los cínicos tampoco entienden nada del mundo en que viven.

En los últimos 150 años, por lo menos, los mexicanos no habían visto en su vida un grupo en el poder con este grado de cinismo ramplón, de ignorancia, ineptitud, voracidad y altanería en el desempeño de estas anti virtudes. Lo peor, hacen ostentación de ellas, para vergüenza ajena de las decenas de millones empobrecidos, humillados y moralmente vejados.

Sólo sirven al reducido grupo de empresas extranjeras, estadounidenses, japonesas, españolas, alemanas y de cualquier nacionalidad que sean, con la única condición de que le lleguen al precio de sus comisiones burocráticas de coyotes. Como burros oloteros, no saben voltear hacia los lados.

Dicen servir también a los capitostes nacionales que los diseñaron para sentarlos en la descascarada silla de Los Pinos, de donde ya casi no pueden salir por miedo a la repulsa popular. Sirven también a la canalla familiar de la rapiña presidencial que ocupó antes el mismo sitial.

Sirven a los mismos descerebrados que dirigieron desde Los Pinos el desmantelamiento del Estado, la entrega absoluta a los financieros yanquis, los que desregularon todo el sistema de permisos, aranceles y taxativas gubernamentales, a los mismos que se ajustaron a las recomendaciones de los peores enemigos de este país.

A todas horas toman decisiones, posiciones y actitudes donde se mezclan lamentablemente las peores cualidades de la condición humana, concentradas en un solo grupito de badulaques que ya son parte de la befa y el asombro mundial, del azoro planetario sobre sus indefensiones cerebrales, atracos, atropellos y violaciones a los derechos humanos.

Hasta ahí, son lo peor de nuestra imagen nacional. Los saldos del desdoro y la incompetencia traidora. Pero lo que han producido en estiércol los últimos días tendrá que ser registrado como una de las peores imbecilidades que se le puedan ocurrir a un poseído por la ambición.

Han colocado la primera piedra de su propio patíbulo. Han puesto en manos de un torturador emblemático, Javier Coello Trejo, abogado de los peores intereses, la defensa imposible e indeseable del palurdo Emilio Lozoya Austin, un personaje tenebroso, saqueador de la riqueza nacional, ¡alegando precisamente, la violación de sus derechos humanos!

Con mayores derechos y prerrogativas que un monarca europeo, a los que sí juzgan y procesan también, Coello y Lozoya, las dos indignidades, se quejan de haber sido ultrajados por el pétalo de una investigación de la Fepade. No obstante haber pedido los exoneraran, libres de polvo y paja…

… los infames se coluden con el padrino del fiscal, Diego Fernández de Cevallos, para renunciarlo por procedimientos inconstitucionales y salvar del escarnio el pellejo del único auténticamente responsable de todo el desaguisado: Enrique Peña Nieto. Y de paso, blindar al otro favorecido con los chantajes monetarios: José Antonio Meade Kuribreña, supuesto candidato de las fuerzas vivas de Metepec y anexas.

Provocan una trifulca de escándalo en el Senado, toman la tribuna los partidos empeñados en la legalidad electoral. Son linchados por todos los loritos radioeléctricos y por la prensa vendida. Se mofan de la dignidad, porque ésa ya no tiene razón de ser en este juego de birlibirloque.

Por más vueltas que le demos a esta noria, el veredicto está resuelto: todo es producto de la corrupción y el abuso galopante con los que han ejercido el poder los de Zacazonapan. De su inmensa estulticia, de su desvergüenza, de su cinismo ofensivo. ¿No cree usted?

Índice Flamígero: Sobre la columna La farsa de Santiago Nieto. Diego está detrás, escribe don Miguel Ramírez, desde Torreón, Coahuila: “No hay que dejar de tomar en cuenta una de las manchas más visibles que adornan la piel de tigre de Diego Fernández, que ya de tantas parece pantera. Por ahí del año 2000, cuando él era parte del Congreso mexicano, litigó en contra del gobierno federal en un pleito que contra éste llevaba Jugos del Valle. Ante las críticas que recibió Diego por su falta de ética, sus compañeros panistas lo defendieron diciendo que ‘lo que no está prohibido está permitido’. Si para algunos la moral es un árbol que da moras, para otros la ética es una palabra en arameo de la que no conocen su significado.” + + + Sobre el mismo tema escribe don Sergio Gómez Amor: “ Este Ron Diedo, siempre ha hecho el trabajo sucio de la política. En la Cámara de Diputados se intentó quemar las boletas; nunca se logró, pero cobró una vida en las oficinas de la Gran Comisión esa trágica madrugada… Nadie dijo nada, pero ahí estaba el muerto. No estaba de parranda. Así que no vengan que él las quemó, Pues le hacen un héroe… Estaban a buen resguardo bajo la vigilancia de los militares. Que fue un corto circuito… Nada más falso…Pregunten a los partes militares…. Ahí en el Archivo correspondencia e Historia. Pero si hacia acuerdos en los “pinales…” (Pinochos). Todos lo sabemos, ellos saben que lo sabemos, Mas estos dicen que no lo sabemos…Nosotros hacemos que no sabemos…” + + + Y también opina don Guillermo Bernal Franco: “ Bien sabemos de que pie cojea Diego Fernández de Cevallos, es un político inmoral, sin principios, que sólo se dedica a servir a los corruptos para obtener beneficios por sus actos de corrupción para beneficiar al sistema priísta, como podemos observar sus viles servicios han dañado a la democracia en México. Ha sido uno de los grandes enemigos de México que amasó una enorme fortuna sirviendo al Chupacabras, este sujeto que es otro inmoral repudiado por los mexicanos, existe la presunción de que la familia de este último está involucrada en sectas que se dedican a humillar mujeres y a marcarlas en el cuerpo como si fueran bestias. Qué más se puede esperar de ésta gente. En Acapulco recibió del Chupacabras, Punta Diamante, que ahora está convertido en un fraccionamiento para adinerados por ser corrupto. Son un asco los traidores a México que presumen sus acciones, sintiéndose prepotentes por servir a gobernantes corruptos, cínicos y vendepatrias. Ahí es dónde es urgente la presencia de la espada de la justicia.” + + + Y mientras los partidos opositores a la alianza PRI-PVEM en el Senado de la República siguen haciendo el vacío a la Junta de Coordinación Política de la (mal) llamada Cámara alta, el tiempo transcurre y cada vez se acerca más el término de los diez días para que Santiago Nieto quede cesado en automático.

