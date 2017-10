“Mis planes son amarte, México”, exclama Juanes en el Auditorio

Su concierto se caracterizó por la exploración visual de terrenos cinematográficos y audiovisuales que acompañaron las nuevas canciones del músico

Asael Grande

Como parte de la promoción de su disco “Mis planes son amarte”, el colombiano Juanes, pisó el escenario del Auditorio Nacional, para llevar a sus seguidores mexicanos por un viaje intergaláctico y musical. , en el que, alrededor de dos horas, Juanes cantó temas de su reciente álbum discográfico. Fue en punto de las 21:00 horas en la que un Juanes astronauta cantó temas, cuya historias fueron en busca de la diosa indígena en Medellín, temas de amor, desamor, siempre con el toque de optimismo y esperanza.

Previo a la interpretación de la primera canción de Juanes, los miembros de Okills mostraron su música a un público que quizá no los conocía del todo, pero que recibió con aplausos su pop-rock latinoamericano. Ante un escenario conformado por una enorme pantalla central, Juanes inició su show galáctico con un intro espacial, para arrancar con la clásica “A Dios le pido”, y seguir con “Fuego”, y “Hermosa ingrata”: “qué alegría tan grande estar aquí con ustedes esta noche, no tengo palabras suficientes para expresar mi alegría, sobre todo, agradecerles, han sido varios años viniendo a este país, y me siento tan feliz, gracias de verdad, y esta nave colombiana aterrizó esta noche aquí en el D.F, vengo a informarles que Juanes viene Amarte, México!”, fueron las palabras de un Juanes que, enfundado con su guitarra, conquistó a cada minuto a sus fans con temas como “Nada valgo sin tu amor”, “Es por ti”, “Ángel”, “El ratico”, y “Es tarde”.

Uno de los momentos especiales de la noche, fue la invitación a Mon Laferte, quien interpretó con Juanes el tema “Fotografías”, mismo que dio paso a un set acústico, conformado por las canciones “Perro viejo”, y “Alguna vez”. El pop rock no dejó de sonar, y la velada continuó con “Para tu amor”, “La paga”, “La noche” (cover de Joe Arroyo, “Mala gente”, “Bendecido”, y “Cuando pase el temblor”, tema original de Soda Stereo, y que los asistentes corearon acompañando al colombiano.

Esta escala del cantante colombiano en el Coloso de Reforma se caracterizó por la exploración visual de terrenos cinematográficos y audiovisuales que acompañaron las nuevas canciones del músico, quien rumbo a la recta final, y después de cantar “Me enamora”, y el obligado Encore, cantó otra clásica, “La camisa negra”, que puso los ánimos a tope. Después de un segundo Encore, Juanes finalizó su show con “Volverte a ver”, “Querida” (en homenaje a Juan Gabriel), “Yerbatero” y “La luz”.