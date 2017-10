“Hoy no me puedo levantar” le da la bienvenida a Mauricio Garza y Dai Liparoti

Kika Edgar y Ari Borovoy fueron los padrinos de lujo de los jóvenes actores

Asael Grande

Después de su exitoso reestreno en julio pasado, el musical “Hoy no me puedo levantar”, que presenta en el Teatro Aldama su tercera temporada, le dio la bienvenida a los actores Mauricio Garza y Dai Liparoti, quienes interpretan los papeles de “Colate” y “Patricia”, respectivamente, y como padrinos de honor, estuvieron como invitados el productor y cantante Ari Borovoy, y la cantante y actriz, Kika Edgar.

El musical “Hoy no me puedo levantar” presenta la ebullición cultural y social en la movida madrileña en la que un grupo de inquietos chicos, tras aceptar trabajo como camareros en el 33 conocen a un par de músicos tan divertidos y desesperados como ellos con los que forman el grupo Rulé, ganando el concurso que les permite grabar su primer single y firman contrato en una discográfica. Éste es el punto de partida para convertirse en el grupo musical de mayor éxito y en el principio de sus auténticos problemas.

Al final de la función especial, los actores Mauricio Garza (Colate) y Dai Liparoti (Patricia), agradecieron al público: “qué padre ser parte de ‘Hoy no me puedo levantar’, mil gracias a Kika y a Ari de que están aquí”, dijo Mauricio; Dai Liparoti, agradeció “a todos por estar aquí, estoy muy contenta, muy feliz de compartir esta compañía con ustedes, gracias a toda la producción, hay mucho amor en el escenario, gracias a toda la gente que está atrás de este escenario para que esto funcione, estoy emocionada por los padrinos que tengo”.

Por su parte, los padrinos de honor, se sumaron a los agradecimientos, y felicitaron a los actores del elenco: “es una expresión de arte cada uno de ustedes, y estoy muy agradecida, viendo a tanto joven con tanto talento, sobre todo, me vi un poco proyectada cuando hace muchos años quería pisar un escenario, ustedes dos tienen esas ganas de comerse cualquier escenario que pisen, y estos son los proyectos que se tienen que disfrutar, porque son los que te dejan huella, y siempre te van a dejar marcado el corazón, y el inicio de una gran carrera en el teatro musical que ambos tienen, es una carrera de mucha dedicación, y mucha disciplina, son unos grandes talentos”, expresó Kika Edgar.

Finalmente, el cantante y productor Ari Borovoy, expresó: “agradezco mucho la invitación, el haber visto esta entrega en el escenario, creo que venir a un teatro y ver todas las ganas que le echan, hacen que el público salga muy contento, felicidades a todos, y a Alex Gou, gracias por invitarnos a ser sus padrinos”.

El elenco de “Hoy no me puedo levantar” está conformado por Nicole Vale (Ana), Roger González (Colate), Carla Medina (Patricia), Dai Liparoti (Patricia), Mauricio Garza (Colate), Mariano Palacios (Mario), Gerardo González (Venancio), Cinthia Vázquez (Malena) y la protagonista principal de “Hoy no me puedo levantar”, Danna Paola (María).