“Me declaro culpable” impactará al televidente con la muerte asistida y la bipolaridad

La nueva producción de Angelli Nesma, protagonizada por Daniela Castro, Juan Soler, Mayrín Villanueva, Enrique Rocha, Juan Diego Covarrubias e Irina Baeva, inicia el lunes 6 de noviembre a las 19:30 horas por las estrellas

Arturo Arellano

“Me declaro culpable”, la nueva apuesta de telenovela de las estrellas, ha sido creada para dejar claro que el género televisivo del melodrama no baja los brazos y que seguirá vigente. Para ello han reunido un elenco de primer nivel, encabezados por Mayrín Villanueva, Juan Soler y Daniela Castro, encargados de contar una historia fuerte, pero con muchos valores, además de que ponen a la luz diferentes polémicas con las que el televidente se podrá identificar, tal es el caso del trastorno bipolar y la muerte asistida. La telenovela se estrenó el domingo, pero ahora tendrá el horario de las 19:30 horas, de lunes a viernes por las estrellas.

La productora del melodrama Angelli Nesma, convoco a su elenco, amigos y medios de comunicación en un foro de Televisa San Ángel para la presentación de su trabajo, en tanto se dijo orgullosa y agradecida con todo su equipo, además de con la empresa que le da la oportunidad de abordar nuevos contenidos en el género de telenovela. “Estoy muy feliz con lo que todo el equipo ha logrado en esta telenovela, gracias al elenco, a la empresa, al staff, escritores, todos han hecho un trabajo increíble y eso se verá reflejado en las pantallas de las personas que nos hagan el honor de dejarnos entrar a sus hogares con esta historia que sin duda es impactante y fresca”, refirió.

Luego se proyecto un avance en el que se pudo ver que efectivamente la historia tiene un tenor más elevando de contar las cosas, de entrada el tema de la muerte asistida que pondrá a la luz una polémica bastante vigente en la sociedad moderna. Por otra parte el trastorno de bipolaridad en uno de sus personajes principales, cuyos actos ponen en peligro no solo su integridad sino de quienes le rodean. A la par, como el género lo exige se cuentan también las historias de amor, pero dejando de lado el tradicional cuenta de cenicienta, para dar paso a la realidad.

El video de presentación arranco con las fuertes palabras de Mayrín Villanueva en el papel de Alba Castillo “Tenía una familia, un hijo amado, un esposo ejemplar, un hogar lleno de amor, contaba con todo, pero maté a mi marido. Todos me juzgan por lo que hice, pero pocos entienden que fue un acto de amor, mi esposo quedó desahuciado, estaba sufriendo, me suplicó que lo desconectara de la máquina que lo mantenía con vida y lo hice. Si me llaman asesina por ello, me declaro culpable”.

Se pretende que la telenovela este al aire por aproximadamente 4 meses y la telenovela está situada en la Ciudad de México, mientras que el tema principal de la telenovela es interpretado por María José y Mijares, quienes no pudieron asistir a la presentación pero si enviaron un mensaje en video “Estoy muy feliz de poder ser parte de este gran proyecto, más aún al lado de un grande como es Mijares, con quien también estoy muy agradecida. Al elenco y producción les deseamos todo el éxito del mundo”, dijo la Josa, a lo que Mijares agregó “Les envío bendiciones y todo mi agradecimiento, esperamos que el tema este a la altura de este gran proyecto, lo hemos hecho con todo el corazón”.

El elenco de la telenovela se completa con actores de gran prestigio como Enrique Rocha, Sabine Moussier, Pedro Moreno, Margarita Magaña, Alejandro Ávila, Ramiro Fumazoni, Ale García, Lisset, Arleth Pacheco, Mariano Palacios, Marco Méndez, Ramsés Alemán y Mikael Mateos.