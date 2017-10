Bronco se sube por primera vez al Auditorio Nacional para hacer historia

La agrupación celebró 37 años de trayectoria con un concierto lleno de éxitos, que se repetirá el próximo 10 de diciembre

Como si el tiempo no hubiera pasado, Bronco celebró a lo grande 37 años de carrera artística ante un repleto Auditorio Nacional, escenario que la agrupación pisó por vez primera para hacer historia ante un público de todas las edades que coreó de principio a fin cada uno de sus éxitos que marcaron la vida de varias generaiones, que acudieron con sombreros, botas y paliacates para bailar a ritmo de “El Gigante de América”, que se presentará nuevamente en el Coloso de Reforma, el próximo 10 de diciembre.

El público coreó a todo pulmón la primera canción “Libros tontos”, como si se tratara del éxito del momento, detalle que Lupe Esparza agradeció con una sonrisa y mirar su escapulario rojo, que colocó en su bajo, para luego interpretar, “Como te lo digo”.

Los precursores de este estilo musical norteño-cumbia, atraparon de principio a fin a los espectadores, quienes corearon cada una de sus canciones en un coro monumental, con temas como “Que te han visto llorar” y “Estoy a punto”.

“Buenas noches gente hermosa, estamos nerviosos porque en más de 30 años, es la primera vez que pisamos este hermoso escenario y esperamos que no sea la última, porque estamos en una nueva etapa de la agrupación con nuestro nombre original”, indicó Lupe Esparza.

A pesar de la alegría de cantar por vez primera en el Coloso del Paseo de la Reforma, el vocalista de Bronco, compartió los sentimientos encontrados que en ese momento le embargaban:

“Tenemos a unos grandes amigos en la música, ellos son los hermanos Mier, pero su guitarrista, Eduardo Mier, lamentablemente se nos adelantó, y estamos muy lejos, como para acompañarlos en su dolor, y desde aquí mandamos el más sentido pésame, además también recordamos a nuestro querido, Chocheman; a ellos les dedicamos esta canción, “Bronco”.

Lupe Esparza dejó en claro que el baile debe continuar, por lo que anunció el tiempo de bailar: “Llegó el baile y no estamos acostumbrados a un concierto como éste, así que si quieren bailar háganlo en los pasillos, buenos si es que los dejan, porque esta canción es para eso ‘La regañona’”.

El cantante reconoció que 2017, para ellos fue un año de locos, pero a la vez un año fantástico, con una nueva etapa en la agrupación: “Pero también intenso y triste por lo ocurrido en los temblores de septiembre pasado, pero quiero que sepan que hoy estamos más unidos que nunca”.

Un año de locos, un año fantástico con esta nueva etapa de Bronco, ha sido un mes para todos los mexicanos y en especial de las ciudades afectadas y hoy estamos más unidos que nunca…

La agrupación siguió con su recital e interpretó temas como “Quiéreme como te quiero”, “Cumbia triste”, “Cinco locos” y “Adoro”, uno de sus mayores éxitos y que interpretaron a lado de Alicia Villarreal, como invitada de honor, no sin antes destacar que el tema, es de uno de los más grandes compositores como Armando Manzanero.

La noche se hizo corta para los espectadores, que no tuvieron tiempo para bajar el entusiasmo, ya que Bronco tampoco perdió tiempo en silencios, por lo que interpretó temas como: “Nayla”, “Aunque no me quieras”, “Nunca voy a olvidarte”, “Que no quede huella”y “Si te vuelves a enamorar”, melodías que pusieron a bailar a la gente.

“Grandes caderas”, “Déjame amarte otra vez”, “Échame a mí la culpa”, “Casita”, “Un golpe más”, “Pastilla de amnesia” y “Sheriff de chocolate”, esta última a dueto con la juvenil agrupación de Lemongrass.

El final se anunciaba ya ante tanto agradecimiento de la agrupación en una noche que ellos mismos consideraron como mágica, al interpretar temas como “Dos mujeres un camino”, “Doctor”, “Corazón duro”, “Con zapatos de tacón”, “El golpe traidor”, “Sergio el bailador” y “Oro”.