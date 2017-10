México, te amo: Paul McCartney

“Fuerza México”, pidió Macca ante 48 mil 300 asistentes al Azteca, que fueron parte de su gira “One on One”

“Son a toda madre”, expresó a sus 75 años de edad, una de las piedras angulares del desaparecido cuarteto de Liverpool, The Beatles y considerado como uno de los mejores compositores de todos los tiempos

Asael Grande

Pasaron cinco años de espera para que el público mexicano atestiguara, una vez más, la presencia en nuestro país de uno de uno de los dos sobrevivientes los Fab Four, la leyenda ‘in his own right’, Sir Paul McCartney, quien pisó el escenario del majestuoso Estadio Azteca como parte de su gira “One on One”, ante 48 mil 300 asistentes.

Después de 24 años de su primera visita a México (durante su “The New World Tour”, los días 25 y 27 de noviembre de 1993, en el entonces Autódromo Hermanos Rodríguez, hoy Foro Sol), Macca deleitó a los ‘beatlámanos’ mexicanos con un concierto que tuvo un Opening DJ Remix de Chris Holmes, en el que sonaron temas de The Beatles y Wings, al tiempo que en las pantallas laterales se proyectaban imágenes y collages de la trayectoria de McCartney y de The Beatles.

Al finalizar el preshow, las luces del Coloso de Santa Úrsula se apagaron, los gritos eufóricos, y los aplausos de ovación se escucharon para darle la bienvenida a McCartney (acompañado de su banda integrada por Brian Ray, guitarra eléctrica, guitarra acústica, bajo, coros; Rusty Anderson, guitarra eléctrica, guitarra acústica, coros; Abe Laboriel, Jr., batería, percusión, bajo, coros; y Paul “Wix” Wickens en teclados, y guitarra acústica) quien abrió su viaje mágico y misterioso con A Hard Day’s Night (lanzada como sencillo por primera vez en los Estados Unidos el 13 de julio de 1964), que dio paso al segundo tema de la noche, Save Us: “Hola, México! Buenas noches, Ciudad de México!, cantaremos muchas canciones, vamos a tener una fiesta!”, fueron las palabras de bienvenida de Macca.

La velada ‘beatlera’ continuó (entre algunos fans que portaban los trajes del Sargento Pimienta), con “Can’t Buy Me Love”, “Letting Go”, “Got to Get You Into My Life”, “Let Me Roll” y “I’ve Got a Feeling” (que finaliza con los acordes de Foxy Lady: “un gran tributo a Jimi Hendrix”, dice Paul).

Debido a los recientes sismos que han ocurrido en varias regiones de México, Paul McCartney exclamó: “¡Fuerza México!” en dos ocasiones para alentar a sus habitantes a no bajar la guardia y continuar apoyando a los damnificados en la reconstrucción de sus vidas.

Paul no dejó de sorprender al público con su ‘casi perfecto español’ del que, como él mismo dijo durante el concierto: “en la escuela, Inglaterra, aprendí un poco español, cuando yo tenía once años”, fue así que expresó: “esta noche voy a tratar de hablar un poquito de español, es increíble estar de vuelta!”. Después de que Paul dedicó a su esposa, (Nancy Shevell), el tema “My Valentine” (con “The Backseat of my Car” como otro, en la que Paul cantó el estribillo “The Laser Lights Are Pretty We May End Up in Mexico City”), Macca se sentó al piano para tocar de manera magistral “Nineteen Hundred” and “Eighty-Five”, “Maybe I’m Amazed” y “We Can Work It Out” (en una interpretación que recordó la versión de “Give My Regards to Broad Street”).

“¿Cómo están de este lado?, ¿cómo de este otro?”, preguntaba un McCartney platicador para luego asegurar: “¡Son a toda madre!”.

Uno de los momentos más especiales de la noche, fue la interpretación de Paul de las piezas musicales: “In Spite of All the Danger” (una de las primeras canciones grabadas por The Quarrymen, entonces compuesto por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, el pianista John Lowe y el baterísta Colin Hanton, tema grabado en Phillips Sound Recording Service, en Liverpool, un 12 de julio de 1958); “You Won’t See Me” (del álbum “Rubber Soul”, lanzado en noviembre del 65, y “Love Me Do” (“esta canción va dedicada a Sir Gorge Martin”, dijo McCartney).

“And I Love Her”, y “Blackbird”, fue la siguiente dupla de canciones, antes de que Paul rindiera homenaje a quien fuese su mancuerna compositora, John Lennon: “para mi carnal, John”, dijo Paul, para cantar la bella “Here Today” (del disco “Tug of War”).

Canciones de su álbum “New” no pudieron faltar, fue así que sonaron “Queenie Eye”, y “New”, para continuar con “Lady Madonna”, “FourFiveSeconds”, y “Eleanor Rigby”, que dio paso a “la próxima canción para los Rolling Stones” -dijo Paul- antes de tocar la rocanrolera “I Wanna Be Your Man”.

Maravillosas canciones del álbum “Sgt. Pepper”, “Abbey Road”, y “The Beatles” (“White Album”) no podían faltar, sonaron: la psicodélica “Being for the Benefit of Mr. Kite!”, la siempre hermosa “Something” (“ésta próxima rola se la dedicó a mi cuate, George”, dijo Paul), “A Day in the Life”, y “Ob-La-Di, Ob-La-Da”, ésta última coreada por el público, a petición del propio McCartney.

Antes del encore, sonaron “Band on the Run”, “Back in the U.S.S.R”., “Let It Be”, la explosiva “Live and Let Die” (que fue acompañada por juegos pirotécnicos), y la clásica “Hey Jude”.

Rumbo a la recta final del concierto, el público cantó con McCartney las infaltables “Yesterday”, “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (Reprise), y “Helter Skelter”, que dieron paso a “Birthday” (y en la que Paul invitó a bailar al stage a cuatro afortunadas fans).

El gran cierre de la noche culminó con la suite “Golden Slumbers- Carry That Weight- The End”, para finalizar con la fase cósmica: “And in the End, The Love You Take is Equal to the love you Make” (Y al final, el amor que te llevas, es equivalente al amor que das), y palabras de agradecimiento de la leyenda, Sir Paul McCartney, uno de los más grandes compositores musicales de todos los tiempos: “son a toda madre!, see you next time, happy birthday, feliz Navidad!”, dijo Paul al término del que fue un concierto del que muchos fueron parte de la historia.

Horas antes de su concierto en el Estadio Azteca, McCartney, realizó un soundcheck, que incluyó canciones como: “Honey Don’t”, “Coming Up”, “Let’em In”, “Miss Ann”, “Things We say Today”, “Alligator”, “Ram On”, “The Midnight Special”, y “Lady Madonna”, (nos informó Miguel Carrera Romero, miembro del Club “Todos Juntos Ahora”, y uno de los afortunados en conocer a Macca en un Meet and Greet, en la que Paul cantó a capella ‘Bésame mucho’, de Consuelito Velázquez).