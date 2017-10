Procesan al detenido por colapso del edificio de Emiliano Zapata 56

Derrumbe de condominio cobró la vida de 2 personas en el 19-S

El juez Joel de Jesús Garduño Venegas vinculó a proceso a Jaime Smith Ríos, corresponsable de instalaciones del edificio colapsado durante el sismo del 19 de septiembre, ubicado en Emiliano Zapata 56, en la colonia Portales, delegación Benito Juárez.

Tras desahogar las pruebas presentadas en su contra, “el juzgador determinó imponerle como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por los delitos de responsabilidad de corresponsables de obra y homicidio doloso, concediendo el plazo constitucional de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria”.

La audiencia duró cerca de nueve horas y en ella, el ingeniero detenido pidió perdón a las víctimas que murieron en el derrumbe, pero aclaró no ser el responsable de la construcción de la obra.

El juez de Control escuchó el testimonio de cuatro personas que concluyeron que Smith Ríos sólo era responsable de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de gas, de acuerdo con el contrato que prestó con la constructora.

Sin embargo, el juez sostuvo en su resolución que el hombre actuó por omisión ya que nunca denunció que trabes, castillos y el material utilizado en la construcción del edificio de 24 departamentos no eran lo suficientemente fuertes y adecuados.

Por razones de salud, la estancia de Smith Ríos será en el Hospital Torre Médica de Tepepan, en tanto se da la conclusión del juicio.

El 25 de octubre, Jaime Smith Ríos, ingeniero arquitecto egresado del Politécnico, fue detenido por agentes en el Estado de México, como parte de la carpeta de investigación relacionada con el caso.

Se trata de la primera orden de aprehensión contra un corresponsable de obra de uno de los 38 inmuebles derrumbados tras el terremoto.

Smith Ríos fue contratado para colaborar en la construcción del edificio en Zapata 56.

De acuerdo con el peritaje forense que realizó la Procuraduría capitalina, la memoria de cálculo del inmueble no corresponde con las conjeturas estructurales; la cimentación no corresponde a lo asentado en el estudio de mecánica de suelos, tampoco contaba con aceros y dimensiones para soportar la edificación, y no tenía la constancia de seguridad estructural.

En ese complejo habitacional, conocido como Residencial San José, murieron dos mujeres el día del derrumbe. Ahí habitaban 24 familias que apenas tenían nueve meses de haber ocupado sus departamentos.