Ximena Sariñana anuncia el proyecto más grande de su vida: ¡ser mamá!

Informó a través de redes sociales que el pasado 29 de octubre celebró su cumpleaños 32 y confirmó que está embarazada

En 2016 se casó con Rodrigo Rodríguez

“Hoy cumplí 32 años. Me siento tremendamente agradecida con la vida por todo lo que me dio este año, pero sobre todo muy ilusionada con lo que se viene. El siguiente año me toca emprender nuevos proyectos, pero nada tan increíble como el proyecto más grande de mi vida: ser mamá. Gracias a todos por sus felicitaciones y por formar parte de mi vida. Los quiero!”, escribió en su red social la cantante Ximena Sariñana.

En abril de 2016, Ximena Sariñana y Rodrigo Rodríguez se casaron en una boda secreta al estilo hippie, según comentó su amigo Kalimba.

“Ella quería una boda, ya sabes que es hippie, y yo estoy de acuerdo, una boda íntima, chiquita, con sus seres queridos…”, dijo a la Agencia México el cantante.

Kalimba reveló algunos detalles en aquel entonces y dijo que la pareja se notó tranquila a la hora de planear su boda.

“Lo que más me gusta es que desde que los escuché planear su boda estaban muy relajados porque, esto es lo más importante, estaban seguros de que se estaban casando con la persona correcta y entonces ahí ya no hay prisa ni te importa cómo va a ser la celebración, si es inmensa o si sólo van tres personas, importa con quién te estás casando, lo que representa ese día. Así de feliz y en paz estaba y es lo más importante”, compartió el ex integrante de OV7.

Hoy, la pareja anuncia que espera a su primer hijo y aunque siempre han mantenido su vida privada alejada de los reflectores, Ximena ha querido gritar a los cuatro vientos que está feliz por su próxima maternidad.

“Me siento tremendamente agradecida con la vida por todo lo que me dio este año, pero sobre todo ilusionada con lo que se viene. El siguiente año me toca emprender nuevos proyectos, pero nada tan increíble como el proyecto más grande de mi vida: ser mamá”, escribió la intérprete en su cuenta de Instagram.