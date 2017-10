En Naucalpan se apoya la cultura, afirma el líder David Parra Sánchez

Lamenta que la vean como algo secundario

Naucalpan, Estado de México.- La necesidad de que los gobiernos dejen de pedir dinero para apoyar la cultura y posteriormente destinar esos recursos a otros rubros desatendiendo para lo que fueron autorizados, fue puesto de manifiesto por el líder social David Parra Sánchez, quien lamentó que las autoridades consideren a este ramo como algo secundario pese a que el cultural es un rubro que tiene demasiados matices y no sólo se limita a pinturas y esculturas.

Tras recibir el reconocimiento de vecinos de Ciudad Satélite por la labor que lleva a cabo en beneficio de la sociedad en general, así como el apoyo que ha otorgado en el festejo, rescate y mantenimiento de las Torres de Satélite, Parra Sánchez recordó diversos pasajes de su vida relacionados con ese considerado un símbolo para los mexiquenses, pero sobre todo por ser ya reconocido como un patrimonio cultural a nivel nacional.

“Necesitamos que la cultura siga siendo ese eje que amarre a la gente en su pensamiento, en su doctrina, en su pensamiento. Lamentablemente hay mucho descuido por parte de las autoridades y es que los puestos que se dan en el gobiernoson para puros cuates y eso no debe de ser así, los cargos deben de dárseles a profesionales de la cultura a gente que sea experta en la materia y este problema no es sólo de Naucalpan, es general, en el estado, en el país. Es necesario que la gente de prepare culturalmente, la cultura no es exclusiva de nadie, sino de quien la quiere tener”, estableció Parra Sánchez.

Finalmente señaló que “hay sectores públicos y privados que pueden invertir en cultura, pero prefieren llevarse el dinero a la bolsa que en invertir por ejemplo en monumentos que te dan identidad. Hay muchos ejemplos vivientes de que las cosas se pueden hacer por ejemplo desde la sociedad, sólo hay que querer hacerlas. Es triste ver que a los que hacen los critican los que n hacen nada, mejor vamos a hacer y eso nos va a dar la oportunidad de tener una mejor sociedad… que tanta falta hace”.