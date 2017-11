Erradicar embarazo infantil, meta para 2030: Osorio Chong

Falta de información y de planeación

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que en México, uno de cada seis embarazos son de jóvenes entre 10 y 19 años, por lo que la meta para el año 2030 es erradicar esa situación en menores de entre 10 y 15 años.

El funcionario federal dijo que también se pretende disminuir en 50 por ciento el embarazo en las mujeres de 15 a 19 años.

Durante una gira de trabajo por Zacatecas, donde dialogó con jóvenes sobre la campaña de Prevención del Embarazo Adolescente y Violencia de género, el funcionario comentó que uno de cada seis embarazos en el país, es decir, casi el 20 por ciento, son de jóvenes menores de 19 años.

“No queremos ver a una niña cuidando a otra niña (…), no queremos ver a un par de jóvenes frustrar su vida, sus sueños, sus posibilidades de éxito, por algo que no planearon, por algo que no se informaron”, dijo.

“Tenemos que erradicar en primer lugar, esa es la meta para el año que entra, el embarazo en niñas de entre 10 y 15 años, erradicar, porque tiene que ver con violencia, con violaciones (…) y en lo que se refiere a mujeres de 15 a 19 años, tenemos que disminuir hasta en un 50 por ciento los embarazos porque hay cifras de abuso muy importantes”, añadió.

El titular de la Segob comentó que 23 por ciento de las y los adolescentes tuvieron su primera relación sexual antes de los 19 años, otros antes de los 15 y unos más, antes de los 12, producto de algún tipo de agresión física.

Además, dos de cada diez mujeres entre los 15 y 19 años han estado embarazadas por lo menos una vez y cuatro de cada diez embarazos no son planeados por la pareja de entre 10 y 19 años.

“Y algo muy importante, en México son 340 mil embarazos entre los 10 y19 años. Esto quiere decir que hay más de mil nacimientos diarios de bebés” en ese sector de la población.

Osorio Chong destacó la importancia de que a diferencia de años anteriores, hoy en día se cuenta con políticas públicas para informar a la juventud desde los municipios, estado y federación, en materia de orientación sexual.

Pidió a los jóvenes poner de su parte e informarse, porque aun cuando no se embaracen, podrían incluso, adquirir una enfermedad de transmisión sexual, de la cual se van arrepentir toda su vida.

Durante el diálogo, llamó también a la juventud a poner fin a la violencia y denunciar este flagelo para evitar que persista la impunidad; “no debemos permitir que exista violencia de las mujeres en el noviazgo”, expresó.

Romper con el círculo de la violencia en el hogar y evitar que se repita lo que le sucedió a sus madres o bien lo que persiste en su colonia o comunidad. “Las mujeres deben decir basta ya de violencia contra nosotras y los hombres, poner un basta ya al que violente a las mujeres”.

Osorio mencionó que en el país, un 66 por ciento de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia y de ese porcentaje, un 43 por ciento ha sufrido violencia por su pareja, esposo, novio, ex esposo o ex novio.

“Y el 49 por ciento de ellas han sufrido violencia, la mitad (…) no hace ningún tipo de comentario al respecto, se queda callada, no le dice nada a nadie por diferentes razones, una por vergüenza, otro es porque no saben a quién acudir, no denuncian y ninguno de estos factores debe influir cuando a alguna de ustedes las violenten”, expresó.

Asimismo, pidió a las jóvenes acercarse a la autoridad, a sus padres, maestros, para que juntos, detengan este flagelo y evitar que lo que les pasa, se repita contra otras mujeres.

“Saben por qué pasa a otras (mujeres), porque hay impunidad, porque no se castiga a quienes violentan a las mujeres pero para que deje de haber impunidad, ustedes deben denunciar, ustedes tienen que señalar a quien está violentándolas o está violentando a su mamá o, a su hermano”, concluyó.