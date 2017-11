Carlos Macías celebra por dos

El cantante lanza su disco “Mi música en vivo” y a la par estará de gira junto al maestro Armando Manzanero

Arturo Arellano

El maestro Carlos Macías, uno de los más reconocidos intérpretes del bolero en México, se encuentra de doble festejo, pues con el exitoso lanzamiento de su más reciente disco “Mi música en vivo”, se viene también la gira junto al maestro Armando Manzanero, de quien asegura aprender todos los días. El disco le ha permitido al maestro Macías, dejar claro que su talento va más allá del bolero y la balada, pues asegura que esta ocasión ha tenido la oportunidad como cantautor de mostrarse en otros estilos como la música ranchera.

Carlos Macías concedió una entrevista para las páginas de DIARIOIMAGEN, en la que señaló que “el disco fue grabado en la Sala del Centro Cultural Roberto Cantoral y a su lanzamiento la gente está respondiendo muy bien, aunque es complicada la venta del disco físico, estamos felices de que la gente conozca el trabajo de un cantautor, que no es un trovador, porque de pronto se cree que somos una guitarra y el compositor en el escenario, haciendo temas de protesta, pero yo no soy de ese estilo. Lo menos que uso para protestar es la música, yo la uso para enamorar, para dar felicidad, así que en este disco que se grabó en vivo, fueron más de 23 personas en escena”.

Agrega: “echamos la casa por la ventana, soy un compositor que le gusta escribir baladas y boleros, pero también la música mexicana, esas rancheras que se tienen tan olvidadas, porque los programas de radio se han encargado de arraigarla. A mí me gusta la banda y los corridos pero si hablamos de México no hay más que el mariachi. En tanto tenía esa espinita de cantar con mariachi y lo hice esperando que la gente me aceptara, afortunadamente lo hicieron y ahora me empiezan a contratar con todo y mariachi”.

Lo anterior no es más que el resultado de la preocupación del maestro por mantener viva la esencia musical del país. “Son canciones rancheras pero inéditas, eso es bonito y especial para mí, porque no son las grandes de José Alfredo Jiménez, que están muy bien, pero yo quería hacer lo mío, poner mi granito de arena a que este género perdure, porque grandes de rancheras ya están emigrando a otras cosas, Alejandro Fernández hace reggaetón, Pepe Aguilar, baladas y las rancheras se están olvidando. Ojalá los cantantes y la gente nueva apueste a ello, creo que gente como Carlos Rivera o Río Roma, podrían hacer mucho por la canción mexicana”.

Añadió en ese tenor que “Luis Miguel viene con disco ranchero y yo estoy participando como compositor, se me solicitaron algunas canciones y después me dijeron que grabaría dos, incluso una de ellas se publicó como sencillo, pero al final ya no fue. He estado trabajando con su oficina y su gente. Y aunque aún no hay nada claro, vale la pena la espera con tal de participar con la voz más grande que ha tenido este país”.

En relación a la gira con el maestro Armando Manzanero dijo “cantar con el maestro Armando Manzanero es una maravilla. Mientras más cerca estoy de él, más lo admiro y respeto, porque muchas veces pasa que cuando uno se acerca demasiado a un artista, uno puede decepcionarse y pensar que era mejor de lejitos, pero aquí no, aquí ha sido aprender, respirarlo, lo que el expresa de mi trabajo, cada vez estoy más impresionado y admirado con él”.

El disco del maestro Carlos Macías ya está disponible en todos los formatos, mientras que las fechas de su gira serán siendo anunciadas en sus redes sociales, conforme sean confirmadas.