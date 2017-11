Exigen a Donald Trump no interferir en Rusiagate

Vínculos de su campaña electoral

Legisladores demócratas y algunos republicanos tienen un mensaje claro para el presidente Donald Trump: no interfiera con la indagatoria del “Rusiagate”.

Preocupados por una respuesta del mandatario a la investigación sobre los vínculos de su campaña electoral con Rusia -que derivó en dos acusaciones y una declaración de culpabilidad de ex asesores el lunes- las principales voces demócratas establecieron límites a Trump, que a principios de año criticó al fiscal especial, Robert Mueller, y su pesquisa.

“El presidente no debe, bajo ninguna circunstancia y de ninguna manera, interferir con el trabajo del fiscal especial”, dijo el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, en un comunicado.

“Si lo hace, el Congreso deberá responder de forma rápida, inequívoca y bipartidista para asegurar que la investigación continúa y que se conozca la verdad, toda la verdad”.

Mark Warner, senador por Virginia y máximo representante del Partido Demócrata en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, exigió además que no se indultara a ninguno de los acusados, como el ex jefe de campaña, Paul Manafort; su colega, Rick Gates; y el ex asesor George Papadopoulos.

“Los miembros del Congreso, republicanos y demócratas, deben dejar claro también al Presidente que aprobar indultos para cualquiera de sus socios o para sí mismo sería inaceptable, y resultaría en una acción inmediata y bipartidista del Congreso”.

Los republicanos fueron menos explícitos, pero enviaron un mensaje similar al presidente.

“No creo que nadie en su sano juicio en la Casa Blanca piense en sustituir al señor Mueller a menos que haya una muy buena razón”, dijo el senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, quien ha sido tanto crítico como aliado del presidente en el último año.

El senador republicano Bob Corker, crítico con el mandatario, dijo que no podía ni imaginar que Trump destituyese a Mueller.

“No hay intención ni planes para hacer cambio alguno en lo que respecta al fiscal especial”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, tras conocerse las acusaciones.

Pero los legisladores están alerta desde mayo, cuando Trump despidió inesperadamente al director del FBI, James Comey, y nombró a Mueller como interino.

Por su parte, Jay Sekulo, un abogado personal de Trump dijo en una entrevista con la televisora ABC que el presidente no tiene previsto destituir a Mueller ni indultar a sus ex colaboradores.

“No he tenido una conversación con el presidente sobre los indultos. Y los indultos no están sobre la mesa”.