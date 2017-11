Con apertura de la terminal 4 del aeropuerto crece confianza en Quintana Roo

Derecho de réplica

Yolanda Montalvo

Como le comenté en este espacio, la terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Cancún inició de manera oficial sus actividades y fue el presidente, Enrique Peña Nieto, junto a los socios de Asur, encabezados por Fernando Chico Pardo y el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, quienes cortaron el listón inaugural.

La apertura de esta terminal tiene como significado, no sólo que la inversión privada tiene confianza en apostar sus recursos en Quintana Roo, sino que la industria sin chimeneas mantendrá su crecimiento, pese a las adversidades que enfrenta a causa de la inseguridad que se apodera, no sólo del estado, si no del país.

Aeropuertos del Sureste invirtió en la ampliación de la terminal tres y la construcción de la cuatro, casi 5 mil millones de pesos, eso porque, en los últimos años, el número de llegadas se incrementa de manera anual, unos 2 millones de viajeros.

Cancún, líder indiscutible

Durante la inauguración, Peña Nieto reconoció que en cuatro décadas se han convertido Cancún y la Riviera Maya en los destinos turísticos más importantes del país y que ahora cuentan con la terminal aérea en tercer lugar en importancia, detrás del de la Ciudad de México y el de Guadalajara; “esta terminal es más grande que el aeropuerto de Monterrey, lo cual celebro, porque habla de que el país avanza, que el turismo crece y seguimos consolidando nuestra posición como un destino turístico atractivo”, dijo el primer mandatario.

Peña Nieto aseguró que su gobierno ha trabajado de manera consistente, firme y decidida en ampliar la infraestructura de nuestro país; “lo hacemos con la firme convicción en esta facilidad que hemos promovido para que los empresarios nacionales y extranjeros inviertan en infraestructura, como lo está haciendo el Grupo Aeroportuario del Sureste”.

Más empleos

El presidente del consejo de administración de Aeropuertos del Sureste, Fernando Chico Pardo, señaló que a partir de ayer la terminal aérea de Cancún, en su conjunto, tiene capacidad de 31 millones de pasajeros, lo que representa el 81% de la capacidad del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México; sin embargo, Asur tiene entre sus planes ampliar al doble la terminal 4, con lo que llegarán a una capacidad de 40 millones de pasajeros.

La construcción de la terminal generó 5 mil empleos y su operación garantiza unos mil 500, dijo Chico Pardo, con la operación de 14 líneas aéreas, de las 80 que alberga el aeropuerto.

Se destacó que pese a los sucesos naturales, ocurridos este año, han hecho esfuerzos para mantener toda la infraestructura en el país en óptimo estado.

Quintana Roo, referente de crecimiento

Peña Nieto aseguró que cuando los aeropuertos y líneas aéreas crecen en demanda y tienen mayor número de pasajeros y cuando los destinos tienen una afluencia mayor de turistas nacionales y extranjeros, es un referente de que el país y la economía avanzan y que hay mayor dinamismo económico, eso es lo que está ocurriendo.

Una mejor terminal

La nueva terminal es cómoda y funcional, con mejores servicios, tiene una extensión de más de 270 mil metros cuadrados, con lo que incrementó 43% la capacidad total del aeropuerto de Cancún, atenderá 30 millones de pasajeros al año, amplios espacios iluminados, 80 mostradores, 40 kioscos de autodocumentación, 10 filtros de seguridad de acceso a salas de espera, 18 puertas de embarque, más de 3 mil asientos en salas de abordaje, 36 mostradores de Migración y 13 bandas de equipaje,

Además de la más alta tecnología, cuenta con Wifi, servicios bancarios, área de alimentos y bebidas, tiendas de conveniencia, salones VIP y marcas importantes a nivel mundial, para otorgar una experiencia de primer mundo a los visitantes, con los más altos estándares de seguridad, un sistema de gestión y certificados de calidad ambiental y una planta de reciclado, única en México.

Cancún mantiene ocupación

El gobernador, Carlos Joaquín, agradeció la confianza de Asur de invertir en Quintana Roo, ya que este aeropuerto se convierte en uno de los de mayor capacidad del país, pues de octubre del 2016 a julio de este año recibimos más de 9 millones de turistas internacionales, por lo que se superará la meta del año pasado, en la que nuestro turismo representó más de una tercera parte del total nacional, que en este año la tasa promedio de ocupación es del 82%, la satisfacción de los turistas del 95% y la tasa de retorno del 52%. Tantán.

