Un nuevo ataque terrorista ahora en Nueva York deja cuando menos ocho muertos, que sumados a los que han ocurrido en diferentes ciudades estadunidenses, el saldo es lamentable en lo que va la administración del presidente Donald Trump, a quien se señala como el principal causante de la división racial y los ataques de odio, no sólo en contra de ciudadanos, sino naciones, organizaciones e instituciones mundiales.

Trump está contra todo, lo mismo contra programas sociales que contra organizaciones mundiales que han mantenido la paz y la estabilidad mundial, contra tratados internacionales que promueven la mejora en el ambiente, el aprovechamiento cabal de los recursos naturales, y está también en contra de las políticas de otros países que, como Corea del Norte, ven estimulados su afán belicista ante la conducta del mandatario estadunidense.

La violencia no la llevan ciudadanos de otros países que buscan mejorar su nivel de vida y contribuir más a la grandeza del imperio, en especial los mexicanos o latinoamericanos, sino que es fomentada por los mismos ciudadanos estadunidenses -algunos- que han sido considerados ya por el mismo Trump como “enfermos mentales”, diagnóstico que algunos psiquiatras le ponen al mismo neoyorquino.

El presidente Trump deberá reflexionar ante este nuevo hecho terrorista que su actitud belicosa, provocadora y estimuladora de la violencia, no es la correcta y que al paso del tiempo verá que su error o sus acciones dislocadas no llevan a la estabilidad social y emocional de su país, sino avanzan hacia la destrucción de su misma sociedad, no sólo por el dolor que provocan estos hechos, sino porque desaliente la actividad turística, comercial y laboral hacia los EU. Es pues, la hora de la reflexión.

El pleno cameral exhortó al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) evalúe y haga público un informe sobre el proceso de implementación del Sistema tanto nacional como de las entidades federativas, que contenga recomendaciones precisas y puntuales para el debido cumplimiento de dicho proceso. La diputada Candelaria Ochoa Ávalos (MC), al fundamentar el punto de urgente resolución -aprobado en votación económica-, señaló que es importante reconocer obstáculos y resistencias que ha enfrentado su implementación, en el ámbito nacional y en las entidades federativas. En el ámbito nacional, dijo, destaca el rezago en los procesos de nombramiento de instancias como los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del fiscal Anticorrupción, de los titulares de los órganos internos de control de organismos autónomos y, de manera muy particular, la consolidación de una fiscalía general autónoma, garantizando un proceso idóneo para el nombramiento de su titular…También la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (NA) propuso un punto de acuerdo para solicitar a la SEP acciones para agilizar el regreso a clases en planteles afectados por los sismos del mes de septiembre y se garantice el derecho humano de la niñez mexicana a la educación. El punto de acuerdo fue aprobado…

