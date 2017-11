Independientes

No será fácil para los aspirantes independientes competir en las elecciones del próximo año, si es que alcanzan a entrar en la contienda. Tienen todo en contra. Desde los raquíticos recursos económicos para sus campañas, hasta la recolección de miles de firmas para obtener la candidatura presidencial sin partido.

En esas condiciones de desventaja, quienes pretenden registrarse como abanderados tendrán que conseguir alrededor de 800 mil rúbricas en 100 días, más o menos, a partir de esta fecha. Hoy, al redactar estas líneas, Margarita Zavala de Calderón, apenas lleva el 5%. Tiene el mayor porcentaje de firmas que la apoyan.

La ex panista tiene la ambición de aparecer en la boleta electoral, pero la pregunta de cómo lo logrará se encuentra en el aire. El tiempo presiona y no parece que la esposa del ex presidente Felipe Calderón cuente con la fórmula que le permita participar en las presidenciales del próximo año.

Le sigue el gobernador independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, quien se encuentra cada vez en escándalos de todo tipo. Desde los malos manejos de su gobierno, hasta su manifiesta riqueza en la construcción de una casa de por lo menos 5 millones de pesos. Además, no cumplió lo que prometió en campaña, encarcelar al ex gobernador priísta, Rodrigo Medina, por el saqueo al tesoro público de esa entidad.

Otra aspirante sin partido es María de Jesús Patricio Martínez. Es la vocera general del Consejo Indígena de Gobierno (CIG). Cuenta con el respaldo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Casi imposible que logre su candidatura. Representa la oposición a las organizaciones políticas como PRI, PAN y PRD.

Son varias personas que aspiran al registro electoral de la contienda electoral, pero no cuentan ni con la experiencia política necesaria, ni con la aceptación del electorado. ¿Ejemplo? Pedro Ferriz de Con.

Los precandidatos citados son los más conocidos, aunque esto quiere decir que sean los mejores. La esposa de Calderón ya tenía una especie de apoyo de panistas, pues estuvo 32 años en las filas del Partido Acción Nacional (PAN), que abandonó por conflictos con el líder del partido, Ricardo Anaya.

El gobernador nuevoleonés, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, tiene la ventaja de conseguir votos en su entidad, pero en el resto del país es casi un desconocido.

Siempre se pensó que los candidatos independientes enfrentarían problemas a la hora de intentar su participación en la política o “grilla” a la mexicana. La partidocracia, es decir, el poder de las organizaciones políticas de primer nivel no iban a dejarse ganar con facilidad el negocio. ¿O sí?

De todas maneras, los que aspiran a la candidatura presidencial no tienen posibilidad alguna de alcanzar el triunfo.

AJUSTES

En los partidos políticos se preparan para los comicios del próximo año. Procurarán arribar sin el lastre que dañe su imagen.

En PRI es uno de los institutos políticos más agobiados. Fueron muchos los escándalos de sus gobernadores, que a la hora de la votación sí contarán mucho. ¿O para esas fechas ya se olvidarían los saqueos de Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, ex mandatarios de Veracruz, Chihuahua y Quinta Roo, respectivamente?

El Partido Acción Nacional (PAN) si logra fortalecer su participación en las elecciones, deberá llegar con las heridas cicatrizadas que le dejen su alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano en el Frente Ciudadano por México (FCM), que enfrentará obstáculos para elección del candidato presidencial de esa coalición.

El verdadero problema será cuando en el (FCM) decidan quién lo representará. ¿Ricardo Anaya? ¿Rafael Moreno Valle? Ahí la incógnita.

Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tendrá que llegar sin el lastre de los perredistas simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Como se sabe, son un número indeterminado de perredistas que tarde o temprano terminarán en Morena, incluidos personajes distinguidos de esa organización. Por donde se vea, el tema es que el PRD llegará pulverizado a la justa electoral del 2018. Lo salvaría la alianza con el PAN y Movimiento Ciudadano.

En Morena, apenas empiezan los conflictos. El problema mayor será cuando empiece la repartición de las candidaturas en diferentes partes del país. Ya se vio que no gustó la designación de Miguel Barbosa Huerta como coordinador de Morena, en Puebla. Y así, otras designaciones no fueron del agrado en los diferentes grupos del partido mencionado.

