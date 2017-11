Se acabó

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Necedades. Este podría ser el epitafio del asunto del fiscal electoral Santiago Nieto, a quien corrieron por bocón.

Y es que las necedades de los 3 coordinadores de la oposición que batallaron en el Senado durante semana y media para reinstalarlo, fueron las que al final impidieron siquiera ver si había o no mayoría de votos para su regreso.

Desde el inicio de la confrontación política por el regreso de Santiago Nieto a la Fepade, los coordinadores del PAN, Fernando Herrera; del PRD, Luis Sánchez, y del PT-MORENA, Manuel Bartlett en el Senado le exigieron a los del PRI y del Verde que el caso se tratara en la Comisión de Justicia y que luego el voto en el pleno se registrara en el tablero digital que está a la vista de todos.

Emilio Gamboa del PRI y Carlos Alberto Puente, del Verde, indicaron que no, que Santiago Nieto, el fiscal electoral depuesto y su verdugo, el titular en funciones de la PGR, Alberto Elías Beltrán, debían comparecer en una misma sesión frente al pleno donde, después de escucharlos, los senadores presentes podrían votar en papeletas y así definir si se aceptaba su remoción, o se le reinstalaba al frente del organismo.

Los senadores representados por Gamboa y Puente suman 62 y los de Herrera, Sánchez y Bartlett son 61.

Eso porque en el Senado hay 5 legisladores que se han separado de sus grupos y actúan como ‘independientes’.

Lo interesante era que 4 de estos 5 ‘independientes’ dijeron que votarían al lado de los que querían la reinstalación del fiscal electoral.

Con esos votos más los 61 de la oposición se llegaba a 65 que es la mitad más 1 de los 128 senadores que integran la Cámara alta.

Pero ni así los 3 coordinadores Herrera, Sánchez y Bartlett se arriesgaron a aceptar que el voto fuese por papeleta y no en el tablero digital como lo exigían Gamboa y Puente.

Por eso todo se entrampó en dos posiciones irreductibles.

Y como la norma dice que el Senado sólo puede objetar una remoción en la Fepade durante los 10 días hábiles siguientes al cese, cosa que ocurrió el lunes 23 de octubre, el plazo vence el viernes 3 de noviembre.

Todo ello, aunado a que los senadores acordaron irse de puente a partir de hoy, Nieto ya no tendrá oportunidad de regresar a la Fepade.

Con este cierre concluye uno de los enfrentamientos legislativos más largos y ríspidos dentro de la actual legislatura.

Al concluir la sesión de ayer, el coordinador de los priístas Emilio Gamboa indicó que una vez cerrado el caso Nieto, ahora el Senado deberá conocer el próximo martes la convocatoria para encontrar un nuevo fiscal electoral, lo que deberá ocurrir, afirmó antes del 31 de diciembre de este año.

A su vez Ana Lilia Herrera, presidenta de la Junta de Coordinación Política, pidió a sus integrantes encauzar sus acuerdos con base en la legalidad, que es el preámbulo de la legitimidad.

“Todos los senadores estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos, y confío en que actuaremos con altura de miras para cumplir con nuestra responsabilidad de fortalecer las instituciones”, indicó.

Ahí la lleva

Quien no se angustia ni despeina por los arrancones electorales, es Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación quien en forma natural interactúa con diferentes grupos sociales.

Ayer en Guadalupe, Zacatecas, Osorio –a quien las encuestas entre priístas colocan como el preferido de los tricolores para la Presidencia de la República–, convivió con más de un centenar de jóvenes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado, Plantel Víctor Rosales; del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios número 113; de la escuela Jaime Torres Bodet; del plantel Jesús Reyes Heroles; del Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 88; del Colegio de Bachilleres Pinos; de la UTZAC; del Colegio de Bachilleres Plantel Cañitas de Felipe Pescador; del CONALEP; del CECyTEZ Estación San José; del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado, Plantel Plateros; del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado, Plantel Rancho Grande; del Plantel San José de Lourdes; del CECYT de Jerez; del Genaro Codina; de la preparatoria Villa Nueva; del Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 188; del Centro de Servicios de Educación Media Superior a Distancia; del TEC Regional; de la escuela Enrique Estrada y de la escuela San Jerónimo.

Sí, ya sé, son muchos nombres y siglas. Pero los cito porque son una muestra de que el secretario de Gobernación ha logrado lo que otros muchos políticos y funcionarios no han podido hacer: ser aceptado por los jóvenes, quienes además intercambian opiniones con él.

No he visto hacer esto a otros presidenciables y menos a los del PRI.

Ayer, Osorio no sólo se metió en medio del grupo de estudiantes de las edades más difíciles –entre los 15 y 20 años-, sino que mantuvo la atención de todos.

¿Temas? Violencia contra las mujeres y embarazos juveniles.

Comenzó con una pregunta a las estudiantes presentes: ¿quiénes tienen novio?, a ver, alcen la mano… hoy tenemos una preocupación enorme por Ustedes.

Y les soltó sin más otra pregunta: ¿Quiénes de ustedes son maltratadas por sus novios?

Algunas intentaron levantar la mano, pero Osorio siguió explicando que la violencia contra las mujeres se da en todas las relaciones: desde el hogar, el noviazgo, la calle y el trabajo.

En todas partes se golpea a las mujeres, se les grita, se les maltrata. Quién lo hace es un cobarde, dijo.

“Entre nuestras juventudes se está dando mucho, lamentablemente.

¿Y saben de dónde viene la mayoría de sus comportamientos? De los hogares, donde vieron violencia entre el papá y la mamá.

“Pero ustedes no deben repetir esos patrones, ustedes no deben ser iguales a lo que pudieron haber visto en sus hogares, en su colonia, en su comunidad. Ustedes tienen que ser totalmente diferentes”, les pidió.

Y agregó: déjenme darles algunos datos, el 66% de las mujeres del país ha sufrido algún tipo de violencia; el 43% de ellas han sido agredidas por su pareja, por su esposo, por su novio, por su ex esposo, por su ex novio.

El 49% por ciento se quedan calladas, no le dicen a nadie. No lo dicen por diferentes razones: por vergüenza, porque no saben a quién acudir o por miedo… no lo permitan, díganlo a alguien, vayan a la autoridad; en su escuela, a sus maestras, a sus maestros.

La impunidad y la violencia terminan con la denuncia. Ustedes tienen que decir quiénes las violentan, dijo.

La otra gran preocupación, agregó, son los embarazos de jóvenes.

“Uno de cada 6 embarazos en este país, casi el 20 por ciento de los embarazos, son con jóvenes menores de 19 años, de entre 10 y 19 años.

“No queremos ver a una niña cuidando a otra niña. No queremos ver a una joven o a un par de jóvenes, frustrar su vida por algo que no planearon, por lo que no se informaron”.

Todos se quedaron hasta el final y luego no pocos de esos jóvenes buscaron acercarse y comentarle algo directamente. Interesante ejercicio de un precandidato.

