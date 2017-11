Entrega Alfredo Del Mazo pólizas del Seguro Popular

Para que mexiquenses tengan acceso a servicios de salud de calidad

Ecatepec, Méx.- El gobernador Alfredo Del Mazo Maza entregó pólizas del Seguro Popular y maletines de estimulación temprana, como parte de las acciones que la administración estatal lleva a cabo para dar respuesta a una de las principales demandas de la población, que es contar con servicios de salud de calidad.

“Este esfuerzo que hacemos es un trabajo que hacemos y haremos todos los días en esta administración para darles a los mexiquenses lo más importante que es una buena salud en sus hogares”, afirmó.

Acompañado por Antonio Chemor Ruiz, Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Alfredo Del Mazo informó que para finales de este año, serán 7 millones de mexiquenses los que cuenten con Seguro Popular, con el cual, la población que no tiene seguridad social, puede acceder a servicios de salud sin costo alguno.

“Lo que más queremos es que nuestros hijos estén sanos y que cuando enferman tengamos la tranquilidad de que tenemos a dónde llevarlos para ser atendidos.

“Y no nada más que los van a atender, que los van a atender bien, que les van a dar las medicinas necesarias y otra cosa muy importante, que no nos va a costar, porque el gasto de salud que se atiende en los centros de salud a través del Seguro Popular, no tiene ningún costo para ustedes y eso también es una tranquilidad para la economía de las familias”, apuntó.

El Gobernador del Estado de México destacó que por medio del Seguro Popular se brinda atención en los Centros de Salud del cien por ciento de las enfermedades que pueden diagnosticarse en estos espacios, desde la consulta, medicamentos y tratamiento, así como el 87 por ciento de los servicios de salud de segundo nivel.

Respecto a la entrega de maletines de estimulación temprana dijo que sirven para detectar si los niños tienen algún problema que les impida desarrollar actividades motrices o intelectuales.

El Mandatario estatal invitó también a la población para que en esta temporada invernal se aplique la vacuna contra la influenza, sobre todo en niños menores de 5 años y adultos mayores, quienes corren el riesgo de padecer esta enfermedad.

Informó que el Centro Oncológico que se construye en Ecatepec, ya cuenta con los recursos necesarios para poder concluir esta obra, la cual dijo, será la más relevante en su tipo a nivel nacional.

Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno estatal para dotar de los insumos y medicamentos necesarios en los Centros de Salud y Hospitales de la entidad, además de trabajar en la reconstrucción del nosocomio del Valle de Ceylán, en Tlalnepantla, que se vio afectado por el sismo del 19 de septiembre.

“Hoy estamos empezando ya a abastecer también los Centros de Salud para que no hagan falta medicinas e insumos, y para que tengamos una buena calidad en el servicio de salud en el Estado de México”, señaló

Por su parte, Antonio Chemor destacó que el Seguro Popular cubre 287 intervenciones incluidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), lo que representa la atención de mil 663 enfermedades, además de cobertura a 61 enfermedades consideradas catastróficas por su alto costo en la atención médica, y con el programa Seguro Médico Siglo XXI, todas las intervenciones médicas en menores de cinco años.

En este evento, el Gobernador mexiquense entregó 500 pólizas del Seguro Popular y mil 300 maletines de estimulación temprana.