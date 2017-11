“La magia de ser Sofía (Bilogía Sofía 1)”, de Elísabet Benavent

Suma de Letras

@BetaCoqueta, autora de «Saga Valeria», «Saga Silvia», «Mi elección», «Horizonte Martina» y la novela Mi isla, regresa con una historia de amor diferente que habla de los sueños por cumplir, de las rutinas en las relaciones de toda la vida y de las conexiones entre seres que no se buscan y a quienes el destino se encarga de unir.

Sofía tiene tres amores: su gata Holly, los libros y El café de Alejandría.

Sofía trabaja allí como camarera y es feliz.

Sofía no tiene pareja y tampoco la busca, aunque desearía encontrar la magia.

Sofía experimenta un chispazo cuando él cruza por primera vez la puerta.

Él aparece por casualidad guiado por el aroma de las partículas de café…

…o tal vez por el destino.

Él se llama Héctor y está a punto de descubrir dónde reside la magia.

Después del éxito arrollador de sus anteriores libros, Elísabet Benavent, también conocida como @BetaCoqueta, regresa con La magia de ser Sofía, la primera parte de una bilogía que nos cuenta, con frescura y humor, lo que sucede cuando dos personas cargadas por el peso de las circunstancias se encuentran y descubren que la magia solo existe cuando se miran a los ojos.

FRAGMENTO

“Al llegar a la acera de mi calle, me di cuenta de que la cortina metálica del Alejandría estaba parcialmente subida. Me clavé en el suelo asustada y contuve el aliento. ¡Nos estaban robando!

—¡Hay alguien dentro!

—Espérate aquí.

Héctor me adelantó y se asomó un poco.

—¿No será que se lo han dejado abierto por equivocación?

—Ven, voy a llamar a la policía.

—¡Qué vas a llamar a la policía, exagerada! Ven.

—¡¡Yo ahí no entro!! —grité.

Un montón de gente que pasaba por allí se nos quedó mirando y Héctor se echó a reír.

—Vamos a ver, Sofía, ¿quién va a entrar a robar en una de las calles más transitadas de todo Madrid? ¡No seas niña, ven! ¿Tienes llave?

—¡¡No ves que la cortina está abierta!!

—Pero la puerta de dentro no tiene por qué estarlo.

No podía explicarme cómo para él todo era tan sumamente divertido. Yo estaba tan asustada que sentía el estómago lleno de cubitos de hielo. Tiré de su brazo hacia fuera un par de veces, pero me llevó con él. Tendría que habérmelo imaginado…

Subimos un poco más el cierre y entramos… La puerta estaba entornada y el interior oscuro y en silencio.

—No voy a entrar ahí ni de coña.

—¿Dónde está la luz?

Héctor pasó al local decidido y yo, cogida a él, pensé que no era buena idea dejarle solo, sobre todo si había un ladrón porque…, porque si le pasaba algo me iba a sentir muy culpable. Las cosas que pensamos cuando estamos asustados están en el ranking de gilipolleces vitales.

Puse un pie dentro. Se escuchaba algo…, no sabía el qué. Todo parecía en calma. La luz de la calle penetraba por el gran ventanal creando sombras aquí y allá, dándole al salón del Alejandría un aspecto fantasmal.

—Héctor…, Héctor, ven.

—No pasa nada, Sofía. Voy a encender la luz.

—Pero ¡si no sabes dónde está!

Se me escapó el tacto de la manga de su abrigo que llevaba agarrada entre los dedos y pronto perdí su sombra entre las demás que habitaban la sala. Antes de que sufriera un ataque de pánico, todas las luces se encendieron y de detrás de sillones, barra y estanterías, apareció un montón de gente gritando: «Sorpresa». Nunca he sentido tantas ganas de matar mezcladas con alegría. Y lo único que fui capaz de hacer fue lanzarme a los brazos de Héctor, que sonreía con el abrigo abierto y apoyado en la barra. Me hundí en su pecho, olí su perfume, sentí el calor de su piel y quise llorar mucho y muy fuerte.”

“Libro mágico”, de Carla Medina

Aguilar

¡Disfruta el mágico viaje hacia el reencuentro con tu infinito Universo interior!

Seguro te ha pasado: llegas a un punto en tu vida donde ni tus decisiones ni tus relaciones te convencen. Ese momento en que quieres encajar pero no es fácil responder: ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy?

A través de este libro, por medio de reflexiones, ejercicios y actividades, volverás a inspirarte y a alinearte con tu brújula en este viaje que es la vida, mientras equilibras tu cuerpo físico, mental y espiritual. Un plan de 12 meses de una gran aventura introspectiva diseñada sólo para ti.

Construye día a día tu propia forma de enfrentar las experiencias que te plantea la vida. Estas páginas sólo necesitan la voluntad y apertura de tu corazón.